Mal skvelý úvod aj naháňal Sagana. Víťaz Okolo Slovenska nečakane ukončil kariéru

BRATISLAVA. Nemecký cyklista Jannik Steimle sa v 29 rokoch rozhodol ukončiť aktívnu kariéru. Informoval o tom na sociálnych sieťach.
"Po desiatich rokoch je čas uzavrieť jednu dôležitú kapitolu. Nie je pre mňa jednoduché pustiť riadidlá, no som hrdý na všetko, čo sa mi podarilo dosiahnuť," uviedol vo svojom príspevku na Instagrame.
Vo veľkej cyklistike mu dal šancu šéf Quick-Stepu Patrick Lefevere, pričom hneď v druhom štarte za prestížny belgický tím vyhral po 7,5-kilometrovom sóle klasiku Kampioenschap van Vlaanderen.
Vo "vlčej svorke" strávil viac ako štyri sezóny a posledné dva roky profesionálnej kariéry jazdil za švajčiarsky prokontinentálny tím Q36.5 Pro Cycling.
Získal sedem víťazstiev, pričom je celkovým víťazom pretekov Okolo Slovenska z roku 2020. Pod Tatrami štartoval trikrát, vyhral dve etapy a v roku 2021 do poslednej chvíle naháňal Petra Sagana.
Trojnásobný majster sveta však napokon lepšie zvládol záverečný dojazd v Trnave, získal časovú bonifikáciu a Steimleho zdolal o jedenásť sekúnd.
VIDEO: Víťazstvo Jannika Steimleho v 2. etape Okolo Slovenska 2021
V júni tohto roka sa Nemec tešil z narodenia syna, ktorý sa rovnako ako ten Saganov volá Marlon. Priznal, že tento moment zmenil jeho pohľad na svet a už mu nešlo len o to, aby bol rýchlejší ako ostatní.
"Neustále posúvanie hraníc prináša určité riziko, ktoré ako rodinne založený muž vnímam inak. O to viac sa teším na čas s rodinou a na život, ktorý nie je nalinkovaný wattmi, termínmi a pretekovým kalendárom," doplnil.
Trikrát si vyskúšal ísť náročné dláždené monumentálne klasiky a jeho najlepším výsledkom je 33. miesto z minuloročného Paríž - Roubaix.
V pretekoch Grand Tour dostal šancu len raz.
Pred piatimi rokmi absolvoval Vueltu a najbližšie bol k víťazstvu v 15. etape, v ktorej skončil tretí za Jasperom Philipsenom a Pascalom Ackermannom.
"Aj keď opúšťam profesionálny šport, na bicykli budem aj naďalej tráviť veľa hodín. Už však bez tlaku, povinnosti a jednoducho pre radosť," dodal.