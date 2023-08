Pogačar hľadá talenty. V jeho tíme nechcú cudzincov. Výnimku dostal len Slovák

Pogačar radí mladým, aby sa bavili

"V podstate je to investícia Tadeja, ktorú robí prostredníctvom svojich osobných sponzorov. Peniaze, ktoré by mal dostať rôzne reklamy vkladá vlastne do klubu," reagoval Koncilija pre cyclingnews.com.

Výnimku má len jeden zahraničný pretekár: Husár

V klube platí jedno pravidlo: Uprednostňujú slovinské deti. Ak sa do tímu dostane zahraničný pretekár, je to skôr výnimka. V minulosti tu krátko pôsobil Švajčiar Jan Christen, ktorého považujú za ďalší svetový talent a v najbližších dňoch si už oblečie dres UAE Emirates.

Inak sú však v tíme samí Slovinci.

Tento rok je však medzi juniormi aj jeden Slovák 17-ročný Jakub Husár.

„Zahraničných pretekárov neberieme. Nedávalo by to zmysel, ale pri tebe by sme vedeli urobiť výnimku,“ povedal mu manažér Pogi Teamu, keď sa spolu rozprávali na Európskom olympijskom festivale mládeže. Husár vtedy obsadil 43. priečku, lenže nebyť pádu 20 kilometrov pred cieľom, bol by to lepší výsledok.

„V Pogi Teame som spokojný aj milo prekvapený ako sa ku mne správajú. Sú veľmi ústretoví a mám v tíme výborné podmienky. Dokonca som bol na pár tréningoch aj s Tadejom. Veľmi ma prekvapilo, aký je skromný,“ opisoval Husár, ktorý pochádza zo Spišskej Novej Vsi.