VIDEO: Divák spôsobil pád na MS, takmer naň doplatil aj Peter Sagan

V čase, keď do konca zostalo 108 kilometrov sa dostal na čelo pelotónu a bez problémov zvládal stúpanie. V tom však tesne pred ním spadol britský pretekár Jake Stewart, ktorému sa do kolesa zaplietla austrálska vlajka.

Rodák zo Žiliny to ale dokázal ustáť. "Tým, že nedržal riadidlá pevne, tak nemal možnosť reagovať, ale zvládol to dobre," povedal Petr Benčík.

"Ale to je Peťo Sagan. Na Paríž-Roubaix pred ním spadli pretekári a on ich preskočil a išiel ďalej. Je to o technike, ktorú má. Verí si a ide s chladnou hlavou," reagoval na neho v priamom prenose ČT Sport Lubor Tesař.