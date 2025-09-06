Propalestínske protesty ich prinútili odstrániť názov. Jazdci tímu už nemajú na dresoch Izrael

AVILÉS. Cyklistický tím Israel-Premier Tech odstránil z dresov jazdcov celý svoj názov pre zvyšok Vuelty a España po tom, čo propalestínski demonštranti narušili cieľ 11. etapy.
Stredajšia etapa skončila bez víťaza po tom, čo sa organizátori rozhodli započítať časy tri kilometre pred cieľom, keďže polícia mala problém zvládnuť stovky demonštrantov s palestínskymi vlajkami v Bilbau.
Tím Israel-Premier Tech zastavila skupina protestujúcich s palestínskymi vlajkami aj minulý týždeň počas tímovej časovky v Figueres.
„V záujme uprednostnenia bezpečnosti našich jazdcov a celého pelotónu, vzhľadom na nebezpečný charakter niektorých protestov na Vuelte, vybavil tím Israel-Premier Tech jazdcov dresmi s monogramom tímu na zvyšok pretekov,“ uviedol tím v sobotňajšom vyhlásení.
„Názov tímu zostáva Israel-Premier Tech, no dresy s monogramom teraz zodpovedajú rozhodnutiam v oblasti brandingu, ktoré sme už predtým prijali pre naše vozidlá a voľnočasové oblečenie.“
Pred 11. etapou vyzvala Asociácia profesionálnych cyklistov (CPA) na lepšie zabezpečenie Vuelty po sérii incidentov s demonštrantmi, ktoré vyvolali obavy o bezpečnosť jazdcov, pričom tím Israel-Premier Tech bol hlavným terčom.
Po stredajšom incidente tím uviedol, že zostáva odhodlaný pokračovať v pretekoch a rešpektuje „právo na protest, pokiaľ tieto protesty zostanú pokojné a neohrozia bezpečnosť pelotónu“.