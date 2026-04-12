Paríž - Roubaix je blbosť, hovorila legenda. Belgičan po páde takmer prišiel o nohu

Rik Van Looy (zomrel v roku 2024), Eddy Merckx a Roger De Vlaeminck. Traja Belgičania, ktorých spájajú úžasné športové kariéry a jeden výnimočný zápis.
Doposiaľ sú jediní cyklisti, ktorí vyhrali všetkých päť monumentálnych klasík. Vedeli si poradiť s náročnými stúpaniami aj dlažobnými kockami.
Po takmer 50 rokoch sa k nim môže pridať ďalší výnimočný cyklista. Tadej Pogačar od vlaňajších MS iba víťazí a po triumfe na Miláno - San Remo chce svoju zbierku obohatiť aj o víťazstvo na Paríž - Roubaix.
"V kariére som zažil veľa výziev a v nedeľu ma čaká ďalšia. V tejto sezóne je Pariž - Roubaix môj veľký cieľ, takže motivácia mi nechýba. Vyhrať však môže veľa chalanov, takže to bude ťažké," hovorí Pogačar.
Definícia pekla
História slávnych pretekov siaha do roku 1896, a to vďaka dvom výrobcom textilu. Théodore Vienne a Maurice Perez sa rozhodli postaviť v Roubaix cyklistický velodróm s cieľom organizovať preteky.
Od prvého ročníka trať obsahovala dláždené úseky, čo mnohých odrádzalo. A hoci odvtedy uplynulo už viac ako sto rokov, práve vyše 50 km jazdy na tzv. mačacích hlavách robí toto podujatie výnimočným.
Cyklisti si na trase do Roubaix siahnu na dno síl a Talian Filippo Pozzato (druhý z roku 2009, pozn.) o pretekoch povedal, že sú definíciou pekla.
Prvým víťazom sa stal Nemec Jozef Fischer, no zoznamu šampiónov dominujú Belgičania. Štyrikrát uspel Roger De Vlaeminck, prezývaný Monsieur Paríž - Roubaix, a v novodobej ére ho napodobnil Tom Boonen.
Ani jeden však nevyhral štyrikrát po sebe, o čo sa tento rok bude snažiť majiteľ celkovo ôsmich monumentálnych triumfov Mathieu van der Poel.
"Pokúsim sa vyhrať a dosiahnuť tento rekord. Budem jazdiť ako vždy, podľa svojho pocitu a sledovať situáciu. Môže sa stať všeličo, takže treba byť vpredu a v strehu," povedal Holanďan pre Het Laatste Nieuws.
Hinaulta zhodil na zem pes
Klasika Paríž - Roubaix priniesla mnoho pamätných momentov, pričom hneď tri sa spájajú s trojnásobným víťazom podujatia Johanom Museeuwom.
V roku 1996 triumfálne prišiel do cieľa s kolegami z tímu Mapei. S Gianlucom Bortolamim a Andreom Tafim zdolali konkurenciu o dve a pol minúty.
O dva roky neskôr mal Museeuw ťažký pád na Arenbergu. Zlomil si jabĺčko v kolene, pre infekciu mu hrozila amputácia a bral veľa liekov. Keď v roku 2000 druhýkrát vyhral, ukazoval práve na ľavé koleno.
"Mojím najväčším víťazstvom je, že som sa dokázal vrátiť k pretekaniu. Toto je symbol môjho návratu," hovoril Belgičan, ktorý uspel aj v roku 2002.
Tento rok ubehla dekáda od šokujúceho triumfu Austrálčana Mathewa Haymana a slovenskí fanúšikovia si radi spomínajú na víťazstvo Petra Sagana.
Žilinský rodák ukončil 37-ročné čakanie na víťaza v dúhovom drese majstra sveta. Predtým to dokázal legendárny Francúz Bernard Hinault, ktorý však rozhodne nebol fanúšikom tohto podujatia.
Pri jeho víťazstve v roku 1981 až sedemkrát spadol. Jeden z jeho pádov spôsobil 13 km pred cieľom pes, no napriek tomu Hinault zvíťazil. Namiesto slov radosti vtedy povedal: "Paríž - Roubaix je blbosť."
Sagan: Tadej je iný level
Päťnásobný víťaz Tour de France a držiteľ 145 víťazstiev sa potom vrátil už len raz, keď pri triumfe Holanďana Jana Raasa (1982) skončil deviaty.
Roky platilo, že jazdci špecializujúci sa na Grand Tour dláždené klasiky nejdú, aby prípadné zranenie nenarušilo ich prípravu. Tadej Pogačar je však z iného cesta ako Induráin, Contador, Froome či Vingegaard.
Slovinský fenomén môže v nedeľu skompletizovať zbierku monumentov a zároveň urobiť dôležitý krok k tomu, aby ich všetky vyhral v rámci sezóny.
"Tadej je iný level, niekde vo vesmíre. Dokáže všetko, ale na rovinatej trati bude pre neho ťažšie zbaviť sa Mathieu van der Poela než na Okolo Flámska.
Paríž - Roubaix sú špeciálne preteky. Každý moment môže byť kľúčový. Keď som vyhral ja, tak som útočil na asfalte, nie na kockách," hovorí Peter Sagan.
V minulom roku Pogačar debutoval na "Pekle severu" a s hlavným rivalom držal krok. V jednej zo zákrut však spravil chybu a spadol. To rozhodlo.
"Vlani bol Tadej veľmi blízko, takže by som ho určite neodpisoval," tvrdí bývalý írsky cyklista Sean Kelly, ktorý o Paríž - Roubaix povedal, že sú to najhoršie preteky, no vyhrať ich je to najkrajšie.
Doplnok za 300-tisíc eur
Aj keď profil trate skôr svedčí súperom než Pogačarovi, Slovinec urobí pre úspech všetko. Bude mať aj špeciálny bicykel - vlajkovú loď Colnaga Y1RS.
Taliansky výrobca hovorí o vrchole aerodynamickej účinnosti, pričom podľa belgickej televízie Sporza stojí najlacnejší model vyše 12-tisíc eur.
Chýbať by nemal ani drahý doplnok v podobe hodiniek Richard Mille za 300-tisíc eur. Vlani sa Pogačarovi zarezávali do kože, čo spôsobilo krvavé zranenie, no tentokrát to majú vyriešiť dlhšie rukavice.
Trať s 30 dláždenými sektormi a ich celkovou dĺžkou takmer 55 km absolvuje aj dvojica slovenských reprezentantov Lukáš Kubiš a Matthias Schwarzbacher.
Pre úradujúceho majstra to bude druhá účasť a opäť bude lídrom tímu Unibet Rose Rockets. Vlani mal smolu a obsadil len 46. miesto.
Pri prejazde Arenberským lesom mu spadla reťaz, ktorá sa následne zasekla. Kubiš musel zísť z bicykla, aby ju napravil. V snahe urobiť všetko čo najrýchlejšie nemohol nacvaknúť tretru do pedálov, čo spôsobilo pád.
"Som veľmi sklamaný. Bolí to o to viac, že tím jazdil neuveriteľne dobre. Roubaix vie byť brutálne a tentokrát mi to nebolo súdené," uviedol Kubiš.
Typologicky preteky sedia aj Schwarzbacherovi, ktorý minulý rok skončil v pretekoch do 23 rokov šiesty. V tíme EF Education - EasyPost však bude mať zrejme pomocné úlohy pre lídra Kaspera Asgreena.