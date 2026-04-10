Švajčiar hovoril o jazde s anjelom aj diablom. Sagan sa tváril, že od únavy nevidí

Bývalý taliansky cyklista Filippo Pozzato o prestížnych pretekoch Paríž - Roubaix povedal, že sú skutočnou definíciou pekla.
Sú natoľko náročné, že po vyše 50-kilometrovej jazde na tzv. mačacích hlavách majú mnohí pretekári problém udržať v rukách pohár s vodou.
Pre trojnásobného majstra sveta Petra Sagana boli každoročnou výzvou. Patril k favoritom, no trofej v podobe dlažobnej kocky mu dlho unikala.
Všetko do seba zapadlo až pri jeho siedmej účasti v roku 2018. Britský denník The Telegraph vtedy napísal, že Sagan našiel v pekle svoje nebo.
Po odvážnom útoku a takmer šiestich hodinách v sedle mohol na slávnom velodróme predviesť víťazné gesto a osláviť druhý monumentálny triumf.
"Je to pre mňa veľký deň. Chalani odviedli skvelú prácu, vyhli sa mi pády, defekty a dnes Slnko svietilo na mňa," povedal Sagan pre STVR.
VIDEO: Zostrih z pretekov Paríž - Roubaix 2018
Kritika od Boonena
V hierarchii jeho úspechov patrí "Peklu severu" popredné miesto spolu s víťazstvom na Okolo Flámska 2016 a troma titulmi majstra sveta.
Portál CyclingNews označil jeho výkon za bezchybný a ohromný. Tiež dodal, že ním Sagan zavrel ústa ľuďom, ktorí ho v tom období kritizovali.
O týždeň skôr skončil žilinský rodák šiesty na Okolo Flámska, pričom ho štvalo, že v skupine za víťazným Nikim Terpstrom s ním nikto nespolupracoval.
Proti prevahe jazdcov Quick-Stepu bol často sám a belgický tím si s ním vedel poradiť. Zbieral víťazstvá a frustroval slovenskú cyklistickú hviezdu.
Za jeho slová ho ostro kritizovali práve lídri Quick-Stepu, ktorí síce nevyhrávali etapové preteky, ale na jarných klasikách boli nesmierne silní.
"Nemyslím si, že práve Sagan by mal hovoriť o nespolupracovaní. Veď práve on je ten, kto je stále na niečom zadnom kolese a čaká. Ak to robíte, mali by ste byť radšej ticho," odkázal mu Tom Boonen.
Philippe Gilbert vravel, že bol v podobnej situácii ako on, no v cyklistike nestačí byť najsilnejší, ale aj najšikovnejší. "Neviem čo povedať. Belgická reprezentácia mu pomohla k trom titulom na MS," doplnil.
Na jeho útok nikto nereagoval
Zlomový moment 116. ročníka Paríž - Roubaix prišiel 54 km pred cieľom. Dnes by podobne dlhý útok Tadeja Pogačara či Mathieu van der Poela nikoho neprekvapil, no vtedy sa zväčša útočilo neskôr.
Saganov útok nebol zvlášť dynamický, skôr sa potichu vytratil zo skupiny favoritov. Greg van Avermaet sa obzeral za seba a keďže predtým útočil on, nechcel míňať sily na stíhanie 28-ročného Slováka.
Očakával, že to zoberú do rúk jazdci Quick-Stepu, ktorí boli v skupine štyria, ale aj oni zaváhali. Ani po pretekoch sa nezhodli na tom, kto mal ťahať.
"Nebolo to na mne. Dvakrát som nastúpil, a tak som si pomyslel, že je na Quick-Stepe, aby uzavrel medzeru za Saganom," hovoril Van Avermaet.
"Útočili sme, jazdili agresívne, no neboli sme na čele, keď Sagan zaútočil. Na takýto útok nemôžete mať iba hlavu, ale aj nohy," reagoval Terpstra.
Sagan sa následne pripojil k jazdcom z denného úniku, z ktorých mali najviac síl Belgičan Jelle Wallays a Švajčiar Silvan Dillier.
Posledných šesť dláždených sektorov už prešla spolu v čele len slovensko-švajčiarska dvojica. Keďže spolupracovala, skupina za nimi sa nepribližovala a napokon svoju stíhaciu jazdu vzdala.
Na velodróm tak prišiel Sagan v pozícii jednoznačného favorita, a hoci Dillier sympaticky bojoval až do konca, v šprinte nemal žiadnu šancu.
"Viete, jazdiť s Petrom je ako jazdiť s anjelom aj diablom zároveň. Anjel preto, že sme dobre spolupracovali a brali sme to obaja férovo. S rešpektom.
A diablom preto, lebo je veľmi ťažké zdolať ho v šprinte. Môžem mu len zagratulovať," uznal Švajčiar, ktorý pôvodne ani nemal štartovať.
Tváril sa, že to nerobí naschvál
Fanúšikovia trojnásobného športovca roka na Slovensku si dozaista pamätajú aj moment, keď si Sagan imbusovým kľúčom doťahoval riadidlá.
Tento moment zachytili kamery a okamžite sa stal virálnym. Jazdec tímu Bora-Hansgrohe na prvý pohľad vyriešil problém ako skúsený mechanik, no s odstupom času priznal aj to, čo vidieť nebolo.
Riadidlá sa na jeho zlatom bicykli uvoľnili po prejazde jedným z úsekov pavé, no v tom čase sa pri ňom nenachádzalo tímové či mechanické vozidlo.
VIDEO: Peter Sagan si dotiahol riadidlá na Paríž - Roubaix 2018
V duchu si ponadával a musel blafovať. "Tušil som, že sa nesmiem prezradiť. Ak by sa to dozvedeli cyklisti, ktorí boli so mnou v úniku, bol by to pre nich jasný signál, že mi môžu ujsť," prezradil Sagan.
Následne mu napadlo, že si skúsi riadidlá napraviť tým, že svojím predným kolesom narazí do zadného kolesa Wallaysa. Skúsil to až päťkrát.
Samozrejme, Belgičan nárazy registroval a kričal na Sagana, čo to do pekla robí. Slovák chápal jeho rozhorčenie, no tváril sa, že to nerobí naschvál.
"Prepáč, som len unavený, moja chyba, vravím mu… Chudák chalan. Mal za sebou 200 km na náročnej trati a nejaký idiot mu búcha do zadného kolesa.
Vôbec to však nefungovalo. Zachránilo ma až naše auto. Kľúčom som si dotiahol riadidlá a o minútu bol späť v hre," spomína v autobiografii Môj svet.
Tá vyšla v roku 2018. "V knihe napísal, že sa mi ospravedlní. Doteraz to neurobil. Na budúci rok si to s ním vybavím," vtipne reagoval Wallays.
Zomrel pri tom, o čom sníval
Paríž - Roubaix 2018 sa na Slovensku spája s víťaznými oslavami, no preteky priniesli aj tragický moment, keď prišiel o život Michael Goolaerts.
Iba 23-ročný cyklista tímu Vérandas Willems-Crelan, za ktorý vtedy jazdil ako líder Wout van Aert, mal počas pretekov zástavu srdca.
Goolaerts spadol asi 148 km pred cieľom a nedýchal. Museli ho oživovať a následne previezli vrtuľníkom do nemocnice v Lille.
V nočných hodinách o 22.40 h však lekári prehrali boj o jeho život.
"Jeho snom bolo jazdiť na Paríž - Roubaix a tam aj skončil," povedal Goolaertsov agent a rodinný priateľ Jef Van den Bosch pre Cycling Weekly.
"Goolie bol ako ja ročník 1994. Roky sme boli spolu v pelotóne a nemôžem uveriť tomu, že je koniec. Tvoj večný úsmev bude pre mňa vždy inšpiráciou. Odpočívaj v pokoji, kamarát," napísal Van Aert pred ôsmimi rokmi.
Úprimnú sústrasť rodine a tímu mladého športovca vyjadril aj Peter Sagan. Iróniou osudu je, že pri jeho víťazstve nešlo o prvý takýto prípad.
Keď v roku 2016 ovládol klasiku Gent - Wevelgem, vyhasol život 25-ročného Belgičana Antoina Demoitiého. Po páde sa síce dokázal zdvihnúť, no vtedy do neho narazila motorka a spôsobila mu smrteľné zranenia.