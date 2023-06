Sexuálne zneužíval dieťa, bývalý olympijský víťaz ide za mreže

BERLÍN. Nemecký súd odsúdil bývalého dvojnásobného zlatého medailistu v cyklistike Gregora Brauna v prípade sexuálneho zneužívania dieťaťa.

Krajský súd v nemeckom Tübingene uznal olympijského šampióna vinným a odsúdil ho na 33 mesiacov odňatia slobody.

Počas súdneho procesu si sudcovia vypočuli, že 67-ročný Braun roky platil žene, aby brala svoju malú dcéru so sebou na sexuálne schôdzky, a to do doby, keď malo dievča šesť rokov.