Cyklistické podujatie v Bratislave láka športové osobnosti. Príde aj Van Avermaet

BRATISLAVA. Piaty ročník cyklistického podujatia pre rekreačných športovcov L'Etape Slovakia by Tour de France, inšpirovaného etapami slávnej Tour de France, láka opäť obrovské množstvo nadšencov cyklistiky.
Len pár dní pred štartom je na víkendové disciplíny registrovaných 1259 účastníkov.
Hlavný ťahák
Medzi prihlásenými sú aj viaceré známe osobnosti, na podujatie zavíta i bývalý belgický cyklista, olympijský šampión a víťaz Paríž - Roubaix Greg Van Avermaet.
Už tretíkrát v krátkej histórii podujatia sa počet prihlásených prehupol cez hranicu tisícky.
V premiérovom ročníku štartovalo 692 cyklistov, v druhom ich bolo 928, v treťom ročníku sa počet zvýšil na 1153 a vo štvrtom na 1274 vrátane účastníkov sobotňajších disciplín.
Slovenská verzia prestížneho cyklistického formátu je v súčasnosti najväčším podujatím na Slovensku organizovaným pre amatérskych cyklistov a širokú verejnosť.
Stúpajúci záujem evidujú organizátori aj zo strany zahraničných pretekárov. V Bratislave a jej okolí sa v sobotu 23. augusta a v nedeľu 24. augusta od 7.00 h zapojí do pretekov viac ako 1400 cyklistov.
V hlavnej disciplíne The Ride (60 km) je predbežne prihlásených 463 pretekárov, na náročnejšiu trať The Race (112 km) sa doposiaľ prihlásilo 513 účastníkov.
Sobotný sprievodný program v podobe Family Ride a Kids Race priláka predbežne 283 cyklistov všetkých vekových kategórií.
„Teší nás, že medzi prihlásenými účastníkmi sú aj známe osobnosti zo sveta športu.
Som nadšený, že na štarte privítame aj olympijského šampióna a víťaza legendárneho Paríž–Roubaix Grega Van Avermaeta, čo je pre naše podujatie skutočne výnimočná udalosť,“ uviedol v tlačovej správe Jozef Pukalovič, race director podujatia.
Účasť slovenských športových legiend
Zo slovenských športových osobností budú na štarte opäť legendárny hokejový obranca Zdeno Chára (disciplína The Race), bývalý kapitán futbalovej reprezentácie Marek Hamšík (disciplína The Ride) a nebudú chýbať ani cyklistickí ambasádori podujatia Peter a Martin Velitsovci.
Na štarte bude aj Ján Svorada, prvý Slovák, ktorý v roku 1994 vyhral etapu na Tour de France (7. etapa). Medzi jeho najväčšie úspechy patrí aj víťazstvo v prestížnej záverečnej etape Tour de France 2001 na parížskej Champs-Élysées, ktoré dosiahol už ako český reprezentant.
„L’Etape Slovakia by Tour de France je jedno z tých podujatí, na ktoré sa vždy radi prídeme pobicyklovať. Atmosféra je výnimočná a človek tu stretne množstvo nadšených cyklistov, čo robí celé podujatie špeciálnym,“ povedal Peter Velits.
VIDEO: Prezentácia podujatia
Pre divákov bude pripravená bezplatná kyvadlová doprava zo štartu pri Eurovei do cieľa na Kamzíku.
Do organizácie nedeľnej časti podujatia sa zapojí viac ako 250 organizátorov a bezpečnosť pretekov bude zabezpečovať 20-členný mototím.
„Počas príprav na podujatie sme spoločne zorganizovali 122 bezplatných cyklotréningov po celom Slovensku – od Bratislavy až po Košice. Spoločne sme na nich najazdili celkovo 8790 km.
Z toho 22 tréningov bolo venovaných špeciálne ženám, čo určite prispelo k tomu, že aktuálny podiel žien na štartovej listine sa zvýšil na viac ako 17 percent.
Slováci tvoria 77 percent účastníkov, zvyšných 23 percent prichádza z viac ako dvadsiatich krajín sveta,“ doplnil event director Peter Pukalovič k prípravám podujatia.
V predbežnej štartovej listine svietia mená mnohých medailistov z minulých ročníkov podujatia, vrátane víťaza celosvetovej série L'Etape Championship 2024, Ľubomíra Murárika z tímu WLRM - Isadore.
V minulom roku obsadil celkové druhé miesto v dlhšej trase.
„Na tomto podujatí štartujem už po štvrtý raz a dvakrát som sa dostal na pódium. Vždy do toho idem s najvyššími ambíciami a verím, že sa mi tento rok podarí k tretiemu a druhému miestu pridať aj prvé.
Veľmi sa teším, že príde aj Greg, ktorého som od detstva sledoval v televízii – bude pre mňa poctou stáť s ním na štarte a súperiť s ním,“ uviedol Murárik.
Podujatie ponúkne bohatý sprievodný program a účastníci sa môžu tešiť na rôzne aktivity partnerov.
V L´Etape Village v Eurovea budú mať možnosť odfotiť sa pri oficiálnej fotostene podujatia, pripravené budú aj workshopy a aktivity partnerov, pričom zaujímavé exponáty ponúkne aj Múzeum Tour de France.
Pre dámy bude k dispozícii špeciálna zóna „FOR HER“.