Nemecká hviezda sa vracia do pelotónu. Preteky pôjde ako skúšku pred MS

Nemecký cyklista Florian Lipowitz sa budúci týždeň po zranení vráti do pelotónu na pretekoch v Toskánsku.
Podujatie poslúži ako skúška jeho aktuálneho stavu a ak bude jeho návrat úspešný, ďalšie preteky v Taliansku rozhodnú o tom, či bude neskoršie v septembri štartovať na MS v Montreale.
Preteky Giro della Toscana sú na programe v stredu 9. septembra. V prípade že sa Nemec bude cítiť dobre, absolvuje ďalšie tri jednodňové podujatia počas štyroch nasledujúcich dní. Svetový šampionát sa uskutoční od 20. do 27. septembra.
„Samozrejme, majstrovstvá sveta sú niečo, čo by som chcel zažiť. Ale platí zároveň aj to, že ak nebudem v dostatočne dobrej forme, prenechám miesto inému pretekárovi.
V nemeckom tíme máme dostatočné množstvo jazdcov, ktorým vyhovuje trasa v Montreale,“ vyjadril sa člen stajne Red Bull-Bora hansgrohe podľa agentúry DPA.
Lipowitz utrpel počas individuálnej časovky na tohtoročnej Tour de France zlomeninu kľúčnej kosti. Dvadsaťpäťročný pretekár bol v tom čase na 5. mieste priebežného poradia.