    ONLINE: 19. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE

    ONLINE prenos z 19. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE.
    ONLINE prenos z 19. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|11. sep 2026 o 09:36
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 19. etapy cyklistických pretekov Vuelta a España 2026.

    Cyklistické preteky Vuelta a Espaňa 2026 dnes pokračujú devätnástou etapou.

    Spočiatku rovinatá etapa, v ktorej sa pohorie Serranía de Ronda výrazne podpíše na nohách pretekárov ešte pred záverečným stúpaním na Peñas Blancas. Práve v tejto fáze pretekov by mohol byť vhodný čas na únik.

    Kde sledovať cyklistiku v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2026 - 19. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, piatok, výsledky)

    Vuelta a Espaňa  2026
    12.09.2026 o 12:36
    20. etapa: La Calahorra – Collado del Alguacil
    Plánovaný
    Prenos
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:36.
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