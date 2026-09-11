ONLINE: 19. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE

Cyklistické preteky Vuelta a Espaňa 2026 dnes pokračujú devätnástou etapou.
Spočiatku rovinatá etapa, v ktorej sa pohorie Serranía de Ronda výrazne podpíše na nohách pretekárov ešte pred záverečným stúpaním na Peñas Blancas. Práve v tejto fáze pretekov by mohol byť vhodný čas na únik.
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ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2026 - 19. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2026
12.09.2026 o 12:36
20. etapa: La Calahorra – Collado del Alguacil
Plánovaný
Prenos
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:36.