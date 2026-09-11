Jeden z najlepších tímov siahol po slovenskom talente: Má kvality, aby sa presadila

Po Viktórii Chladoňovej, ktorá jazdí za tím Visma-Lease a Bike, mieri do svetovej cyklistiky ďalšia mladá slovenská pretekárka.
Dvadsaťročná Sofia Ungerová podpísala trojročný kontrakt so španielskym tímom Movistar, ktorý patrí k najlepším na svete.
"Veľmi sa teším na začiatok tejto novej kapitoly. Som šťastná, že budem pretekať po boku svojich tímových kolegýň, pomáhať im a spoločne pracovať na dosiahnutí čo najlepších výsledkov.
Chcem sa naďalej rozvíjať, získavať skúsenosti a neustále sa zlepšovať. Verím, že to bude skvelá príležitosť rásť ako cyklistka aj ako človek," uviedla Ungerová v rozhovore pre svoj nový tím.
Rodáčka z Ilavy pôsobí druhú sezónu v poľskom tíme MAT Atom Deweloper Wroclaw, no od roku 2027 ju čaká výkonnostný skok do kategórie World Tour.
Movistar vyzdvihol vyhranú etapu na českých pretekoch Gracia či 2. miesto na Respect Ladies Race Slovakia. Ungerová bojovala v Novej Bani o úspešnú obhajobu, ale v závere bola rýchlejšia Rakúšanka Tabea Huysová.
"Movistar podpísal zmluvu s jednou z najsľubnejších mladých cyklistiek v Európe. Sofia, odteraz si jednou z nás," uviedol tím na sociálnych sieťach.
"Sofia má kvality na to, aby sa presadila vo World Tour. Našou úlohou je teraz podporiť ju v tomto procese, poskytnúť jej vhodné prostredie a tiež nástroje potrebné na ďalší rozvoj.
Veríme, že v najbližších rokoch bude veľmi dôležitou súčasťou nášho tímu," uvádza generálny manažér tímu Movistar Sebastián Unzué.
Ungerová pochádza z cyklistickej rodiny. Priviedol ju k nej otec, rovnako ako jej mladšiu sestru Vivien. Jej sesternica Martina Šefčíková je bývalou juniorskou majsterkou SR v časovke.
V Movistare sa Ungerová stretne s hviezdnou Švajčiarkou Marlen Reusserovou, víťazkou etáp na Gire Liane Lippertovou či s dvojicou mladých talentov - Cat Fergusonovou a Paulou Ostizovou.