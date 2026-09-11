V cieli šprintoval len s Talianom. Evenepoel vyhral tradičnú kanadskú klasiku

GP Quebecu 2026
Výsledky 15. ročníka (Quebec - Quebec, 206 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Remco Evenepoel
Red Bull Bora-Hansgrohe
4:40:21 hod
2.
Giulio Ciccone
Lidl-Trek
+ 0 s
3.
Anthon Charmig
Uno-X Mobility
+ 15 s
4.
Tom Pidcock
Pinarello Q36.5
+ 28 s
5.
Quinn Simmons
Lidl-Trek
+ 30 s
6.
Paul Lapeira
Jayco AlUla
+ 35 s
Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhral 15. ročník Grand Prix Quebecu. Jazdec stajne Red Bull Bora-Hansgrohe sa presadil v záverečnom špurte dvojice a do cieľa 206 km dlhej klasiky so štartom a cieľom v Quebecu prišiel v čase 4:40:21 hodiny.
Druhý finišoval Talian Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a tretí bol Dán Anthon Charmig (Uno-X).
Kanadská klasika, ktorá tvorí dvojičku s nedeľňajšou GP Montrealu, preverila pretekárov zvlnenou trasou s 21 krátkymi stúpaniami na Côte de la Montagne (0,8 km, 8,8%).
Po asi 20 kilometroch sa odtrhla šestica pretekárov, ktorá si vytvorila náskok pred pelotónom.
V balíku sa pri každom stúpaní nastupovalo a vypadávali z neho pretekári. Situácia sa nemenila ďalších sto km.
VIDEO: Záverečné kilometre Grand Prix Quebecu
Osem kôl pred cieľom zaútočila z balíka desaťčlenná skupina, ktorú ostatní dobehli, no náskok úniku, v ktorom zostala už len pätica, sa scvrkol na 15 sekúnd.
Asi 55 km pred cieľom dostihol pelotón únik a okamžite sa začalo znova útočiť. Na čele sa tvorili rôzne skupinky, ale žiadna nedokázal na dlhšie odísť.
Podarilo sa to až najväčšiemu favoritovi Evenepoelovi, ktorého dovtedy nebolo príliš vidieť.
Tri kolá pred koncom však vyrazil a udržali sa s ním len Ciccone, Charmig, Alberto Bettiol a Alessandro Pinarello.
Čoskoro vypadli poslední dvaja a na čele tak išla iba trojica s náskokom 15 sekúnd pred prenasledovateľmi, z ktorých boli najbližšie Quinn Simmons a rekordný, trojnásobný víťaz Michael Matthews.
Ani oni sa však nedokázali dotiahnuť na čelo. V závere už neudržal krok Charmig a o triumf sa pobila len dvojica. V špurte mal viac síl Evenepoel, ktorý si pripísal už 78. víťazstvo v kariére.