    V cieli šprintoval len s Talianom. Evenepoel vyhral tradičnú kanadskú klasiku

    Remco Evenepoel.
    Remco Evenepoel. (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. sep 2026 o 22:20
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    Kanadská klasika preverila pretekárov zvlnenou trasou.

    GP Quebecu 2026

    Výsledky 15. ročníka (Quebec - Quebec, 206 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    4:40:21 hod

    2.

    ITA

    Giulio Ciccone

    Lidl-Trek

    + 0 s

    3.

    DNK

    Anthon Charmig

    Uno-X Mobility

    + 15 s

    4.

    GBR

    Tom Pidcock

    Pinarello Q36.5

    + 28 s

    5.

    USA

    Quinn Simmons

    Lidl-Trek

    + 30 s

    6.

    FRA

    Paul Lapeira

    Jayco AlUla

    + 35 s

    Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhral 15. ročník Grand Prix Quebecu. Jazdec stajne Red Bull Bora-Hansgrohe sa presadil v záverečnom špurte dvojice a do cieľa 206 km dlhej klasiky so štartom a cieľom v Quebecu prišiel v čase 4:40:21 hodiny.

    Druhý finišoval Talian Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a tretí bol Dán Anthon Charmig (Uno-X).

    Kanadská klasika, ktorá tvorí dvojičku s nedeľňajšou GP Montrealu, preverila pretekárov zvlnenou trasou s 21 krátkymi stúpaniami na Côte de la Montagne (0,8 km, 8,8%).

    Po asi 20 kilometroch sa odtrhla šestica pretekárov, ktorá si vytvorila náskok pred pelotónom.

    V balíku sa pri každom stúpaní nastupovalo a vypadávali z neho pretekári. Situácia sa nemenila ďalších sto km.

    VIDEO: Záverečné kilometre Grand Prix Quebecu

    Osem kôl pred cieľom zaútočila z balíka desaťčlenná skupina, ktorú ostatní dobehli, no náskok úniku, v ktorom zostala už len pätica, sa scvrkol na 15 sekúnd.

    Asi 55 km pred cieľom dostihol pelotón únik a okamžite sa začalo znova útočiť. Na čele sa tvorili rôzne skupinky, ale žiadna nedokázal na dlhšie odísť.

    Podarilo sa to až najväčšiemu favoritovi Evenepoelovi, ktorého dovtedy nebolo príliš vidieť.

    Tri kolá pred koncom však vyrazil a udržali sa s ním len Ciccone, Charmig, Alberto Bettiol a Alessandro Pinarello.

    Čoskoro vypadli poslední dvaja a na čele tak išla iba trojica s náskokom 15 sekúnd pred prenasledovateľmi, z ktorých boli najbližšie Quinn Simmons a rekordný, trojnásobný víťaz Michael Matthews.

    Ani oni sa však nedokázali dotiahnuť na čelo. V závere už neudržal krok Charmig a o triumf sa pobila len dvojica. V špurte mal viac síl Evenepoel, ktorý si pripísal už 78. víťazstvo v kariére.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Remco Evenepoel.
    Remco Evenepoel.
    V cieli šprintoval len s Talianom. Evenepoel vyhral tradičnú kanadskú klasiku
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