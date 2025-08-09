Taliansky cyklista utrpel vážne zranenia, lekári ho po páde uviedli do umelého spánku

BRATISLAVA. Talianskeho cyklistu Filippa Baronciniho uviedli po ťažkej nehode v 3. etape pretekov Okolo Poľska do umelého spánku.
Jazdec tímu UAE Emirates a celkový víťaz júnových pretekov Baloise Belgium Tour utrpel v stredu pri páde viacnásobné zlomeniny tváre a kľúčnej kosti.
Podľa portálu Cyclingnews by ho mali letecky previezť do Talianska na operáciu. Baroncini bol spočiatku pri vedomí, až neskôr ho pre účel operačného zákroku uviedli lekári do umelého spánku.
Tretiu etapu Okolo Poľska poznačila vážna nehoda, keď skupinka cyklistov spadla 22 kilometrov pred cieľom. Jury následne prerušila preteky na 15 minút.
Etapu neutralizovali a celkové poradie sa po nej nemenilo. Baronciniho vzápätí previezli so zraneniami do nemocnice vo Vroclave.
„Bol to škaredý incident, naozaj ťažký pád. Situácia bola na začiatku kritická. Našťastie, je v stabilizovanom stave a preventívne ho uviedli do umelého spánku.
Dôležité bolo primárne zistiť, či neprišlo k zlomenine chrbtice. V tejto chvíli oddychuje a žiadne ďalšie zranenia neboli zistené,“ citovala agentúra DPA športového riaditeľa tímu Maura Gianettiho.
Okrem Baronciniho spadli na rovnakom mieste aj poľský veterán Rafal Majka či český cyklista Mathias Vacek, ktorý musel z pretekov odstúpiť.