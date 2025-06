Belgickú cyklistickú legendu prijal aj kráľ Filip. Jubilejné narodeniny oslavuje celá krajina

„Som naozaj hrdý na to, že toľko ľudí chce osláviť moje narodeniny a to takmer 50 rokov po mojich posledných pretekoch,“ povedal Marckx v nedeľu večer v relácii televízie Sporza s názvom Vive le Vélo.

V nedávno vydanej knihe „Neprístupný Merckx“ si spomenul, že svoj prvý titul majstra sveta získal na štandardnom bicykli bez akejkoľvek úpravy na mieru.

„Dnes je už všetko vypočítané a digitalizované. Vítam pokrok, ale čo ma na tejto novej cyklistike šokuje, je to, že jazdec nesúťaží celé mesiace. To by bolo v mojej dobe nemysliteľné. Musel som jazdiť vždy a všade, trikrát denne, ak by som mohol.“