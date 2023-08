Ďalší deň v raji? Cyklistov na Vuelte trápi chaos a bizarné situácie

Viditeľnosť sa však dala zlepšiť aj tým, že by svietilo pouličné osvetlenie. Ako zistil denník El Periodico, svetlá sa nepodarilo spustiť kvôli poruche jedného spínača. Ten bol nastavený tak, že svetlá sa nemôžu zapnúť skôr ako o 20.45.

Ale týmto sa španielska Grand Tour len začala.

O výsledkoch rozhodli videá od fanúšikov

V nedeľu bolo jasné, že dážď znovu skomplikuje dojazd etapy. Úzke cesty a technický dojazd etapy za vrchárskou prémiou Montjuic bol nebezpečný. Cyklisti apelovali, aby sa predišlo riziku pádov. Boli to však zdĺhavé rokovania.

Organizátori na to pristali a cieľovú čiaru pre čas do celkovej klasifikácie posunuli na 9 kilometrov pred skutočným cieľom etapy. Rozhodnutie však padlo až krátko pred začiatkom etapy.

„A bolo to správne. Ak by sme šli naplno až do cieľa, bolo by to veľmi nebezpečné,“ cituje Juana Ayusa idnes.cz.

Lenže organizátori nestihli spraviť aj druhý krok k tomu, aby etapa prebehla hladko. Nestačí presunúť čiaru pre časomieru o 9 km. Treba zabezpečiť aj techniku, ktorá zabezpečí meranie. To sa nestalo.