Zamieri Tour de France do Česka? O pár rokov by mohla odštartovať v Prahe

Trojica etáp slávnych cyklistických pretekov Tour de France by v Česku mohla viesť z Prahy cez Krivoklátsko späť do hlavného mesta, z Tábora do Českých Budějovíc a z Českého Krumlova do Kvildy.
Vyplýva to z materiálu, ktorý má ČTK k dispozícii a v pondelok ho bude prerokúvať vláda.
Prihláška cieli na ročník 2029, keď by usporiadanie takzvaného Grand Départ v Česku pripomínalo okrem iného 40 rokov od nežnej revolúcie, prípadne na nasledujúce roky. Úsilie získať pre ČR usporiadateľstvo úvodných etáp pretekov začala vlani vláda Petra Fialu (ODS).
Podľa prihlášky, ktorá je súčasťou vládneho materiálu, je cieľom ČR pripraviť tri rôznorodé etapy, ktorých dĺžka aj profil ponúknu priestor predviesť sa typovo rôznym pretekárom.
Prvá etapa má byť "čisto klasikárska" s vizuálne atraktívnym dojazdom v historickom centre Prahy.
Druhá ponúka rovinatý profil s očakávaným hromadným dojazdom, tretia má mať nádych horskej etapy vďaka finišu v nadmorskej výške vyše 1000 metrov nad morom.
Ešte pred štartom pretekov by malo byť zázemie tímov na holešovickom Výstavisku, v tamojšom Priemyselnom paláci by sa mohli podľa plánu konať brífingy a mediálne aktivity.
"Odtiaľ by pretekári vyrážali na tri kilometre dlhú jazdu na Staromestské námestie, kde bude pódium pre verejnú prezentáciu tímov," stojí v prihláške.