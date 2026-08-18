    Šprintér s 35 víťazstvami mení po šiestich sezónach dres. Belgičan zamieril do švajčiarskeho tímu

    Belgický cyklista Arnaud De Lie sa stal celkovým víťazom pretekov Renewi Tour 2025.
    Belgický cyklista Arnaud De Lie sa stal celkovým víťazom pretekov Renewi Tour 2025. (Autor: REUTERS)
    TASR|18. aug 2026 o 13:36
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    Na štyri roky prestupuje do švajčiarskeho Tudoru.

    Belgický šprintér Arnaud de Lie bude v najbližších štyroch rokoch pretekať za švajčiarsky Tudor Pro Cycling Team.

    Dvadsaťštyriročný jazdec tak po šiestich sezónach opustí belgické Lotto.

    „Som rád, že sa pripájam k tímu a neviem sa dočkať, kedy začnem. Mojou prioritou je usadiť sa, spoznať tím a neustále sa zlepšovať ako jazdec. Namiesto toho, aby som hneď hovoril o veľkých cieľoch, chcem tvrdo pracovať a zistiť, ako ďaleko sa môžeme spoločne posunúť. To je kľúč k dlhodobému úspechu,“ uviedol pre oficiálny web svojho nového zamestnávateľa.

    De Lie dokáže bodovať v hromadných dojazdoch aj jednodňových pretekoch a v mladom veku má na konte už 35 víťazstiev.

    Medzi nimi aj celkové prvenstvá na Renewi Tour a Okolo Dánska. V zbierke mu však stále chýba etapový triumf na jednej z troch Grand Tours.

    Tento rok sa predstavil na Giro d'Italia i Tour de France, no z oboch musel odstúpiť už po pár dňoch pre chorobu.

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