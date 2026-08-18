Šprintér s 35 víťazstvami mení po šiestich sezónach dres. Belgičan zamieril do švajčiarskeho tímu

Belgický šprintér Arnaud de Lie bude v najbližších štyroch rokoch pretekať za švajčiarsky Tudor Pro Cycling Team.
Dvadsaťštyriročný jazdec tak po šiestich sezónach opustí belgické Lotto.
„Som rád, že sa pripájam k tímu a neviem sa dočkať, kedy začnem. Mojou prioritou je usadiť sa, spoznať tím a neustále sa zlepšovať ako jazdec. Namiesto toho, aby som hneď hovoril o veľkých cieľoch, chcem tvrdo pracovať a zistiť, ako ďaleko sa môžeme spoločne posunúť. To je kľúč k dlhodobému úspechu,“ uviedol pre oficiálny web svojho nového zamestnávateľa.
De Lie dokáže bodovať v hromadných dojazdoch aj jednodňových pretekoch a v mladom veku má na konte už 35 víťazstiev.
Medzi nimi aj celkové prvenstvá na Renewi Tour a Okolo Dánska. V zbierke mu však stále chýba etapový triumf na jednej z troch Grand Tours.
Tento rok sa predstavil na Giro d'Italia i Tour de France, no z oboch musel odstúpiť už po pár dňoch pre chorobu.