    Náročná etapa priniesla veľkú bitku. Almeida urval víťazstvo pred Vingegaardom

    Joao Almeida vyhral 13. etapu Vuelty 2025
    Joao Almeida vyhral 13. etapu Vuelty 2025 (Autor: X/La Vuelta)
    5. sep 2025 o 17:17
    Tím UAE Emirates dosiahol druhý triumf za sebou.

    Výsledky 13. etapy (Cabezón de la Sal - L'Angliru, 202,7 km):

    1.

    Joao Almeida

    Portugalsko

    UAE Emirates Team - XRG

    4:54:15 h

    2.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma Lease a Bike

    + 0 s

    3.

    Jai Hindley

    Austrália

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 28 s

    L'ANGLIRU. Portugalský cyklista Joao Almeida sa stal víťazom 13. etapy na prestížnej Vuelta a Espaňa 2025.

    Jazdec tímu UAE Team Emirates-XRG sa presadil v špurte dvojice po záverečnom stúpaní na legendárne L'Angliru a cieľ preťal v čase 4:54:15 hodiny.

    Druhý skončil tesne za ním líder celkového poradia Jonas Vingegaard (Visma - Lease a Bike) z Dánska.

    Tretie miesto obsadil s polminútovou stratou Austrálčan Jai Hindley (Red Bull Bora-Hansgrohe).

    VIDEO: Finiš 13. etapy Vuelty

    Priebeh etapy

    Piatková trasa viedla z Cabezón de la Sal a merala 202,7 km. Prvé dve tretiny sa išli po rovine, no v závere čakali na pelotón dve horské skúšky prvej kategórie a potom test tej najvyššej s cieľom na vrchole obávaného horského priesmyku Alto de L'Angliru (12,4 km, 9,8%).

    Už po pár kilometroch po štarte sa odtrhla 25-členná skupina, v ktorej bolo viacero skvelých vrchárov i líder bodovacej súťaže Mads Pedersen, ale nik, kto by mohol ohroziť ašpirantov na celkové poradie.

    Skupina si čoskoro vytvorila trojminútový náskok a situácia sa nezmenila až pod prvé stúpanie na Alto La Mozqueta (6,4 km, 8,2%). Pod ním sa natiahol náskok úniku na štyri minúty.

    Na stúpaní sa vedúca skupina rozdelila a na čele zostalo len päť pretekárov, na zjazde sa k nim pripojil Pedersen a zobral najviac bodov na jedinej rýchlostnej prémii, čím si upevnil pozíciu lídra v bodovacej súťaži.

    Na druhom stúpaní na Alto del Cordal (5,5 km, 8,8%) zostali na čele Nicolas Vinokurov, Bob Jungels a Jefferson Cepeda. Troch lídrov však pod Angliru zastavil ďalší protest a tak stratili zo svojho náskoku pred favoritmi na celkové poradie.

    Na záverečnom kopci zostal na čele už len Jungels, no s malým náskokom pred skupinou favoritov, ktorá sa preriedila na ani nie 15 pretekárov. Päť km pred cieľom posledného muža z úniku dostihla štvorica Vingegaard, ktorý mal pri sebe Seppa Kussa, jeho vyzývateľ Almeida a Hindley.

    Na posledných štyroch km, kde prišli najstrmšie úseky L'Angliru so sklonom nad 20%, už zostali len dvaja najväčší ašpiranti na celkový triumf. Medzi nimi nakoniec k útokom neprišlo a spoločne prišli do záverečných metrov.

    V špurte triumfoval Almeida a stiahol pár sekúnd z manka na lídra celkového poradia. Bolo to už šieste víťazstvo SAE Team Emirates na prebiehajúcej Vuelte. Almeida stiahol z náskoku na Vingegaarda štyri sekundy a pred 14. etapou tak stráca 46 s.

    Celkové poradie po 13. etape

    1.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma Lease a Bike

    44:36:45 h

    2.

    Joao Almeida

    Portugalsko

    UAE Emirates-XRG

    + 46 s

    3.

    Thomas Pidcock

    Veľká Británia

    Q36.5 Pro Cycling

    + 2:18 min

    4.

    Jai Hindley

    Austrália

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 3:00 min

    5.

    Felix Gall

    Rakúsko

    Decathlon AG2R La Mondiale

    + 3:15 min

    6.

    Giulio Pellizzari

    Taliansko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 4:01 min

