Náročná etapa priniesla veľkú bitku. Almeida urval víťazstvo pred Vingegaardom

Vuelta a Espaňa 2025
Výsledky 13. etapy (Cabezón de la Sal - L'Angliru, 202,7 km):
1.
Joao Almeida
Portugalsko
UAE Emirates Team - XRG
4:54:15 h
2.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma Lease a Bike
+ 0 s
3.
Jai Hindley
Austrália
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 28 s
L'ANGLIRU. Portugalský cyklista Joao Almeida sa stal víťazom 13. etapy na prestížnej Vuelta a Espaňa 2025.
Jazdec tímu UAE Team Emirates-XRG sa presadil v špurte dvojice po záverečnom stúpaní na legendárne L'Angliru a cieľ preťal v čase 4:54:15 hodiny.
Druhý skončil tesne za ním líder celkového poradia Jonas Vingegaard (Visma - Lease a Bike) z Dánska.
Tretie miesto obsadil s polminútovou stratou Austrálčan Jai Hindley (Red Bull Bora-Hansgrohe).
VIDEO: Finiš 13. etapy Vuelty
Priebeh etapy
Piatková trasa viedla z Cabezón de la Sal a merala 202,7 km. Prvé dve tretiny sa išli po rovine, no v závere čakali na pelotón dve horské skúšky prvej kategórie a potom test tej najvyššej s cieľom na vrchole obávaného horského priesmyku Alto de L'Angliru (12,4 km, 9,8%).
Už po pár kilometroch po štarte sa odtrhla 25-členná skupina, v ktorej bolo viacero skvelých vrchárov i líder bodovacej súťaže Mads Pedersen, ale nik, kto by mohol ohroziť ašpirantov na celkové poradie.
Skupina si čoskoro vytvorila trojminútový náskok a situácia sa nezmenila až pod prvé stúpanie na Alto La Mozqueta (6,4 km, 8,2%). Pod ním sa natiahol náskok úniku na štyri minúty.
Na stúpaní sa vedúca skupina rozdelila a na čele zostalo len päť pretekárov, na zjazde sa k nim pripojil Pedersen a zobral najviac bodov na jedinej rýchlostnej prémii, čím si upevnil pozíciu lídra v bodovacej súťaži.
Na druhom stúpaní na Alto del Cordal (5,5 km, 8,8%) zostali na čele Nicolas Vinokurov, Bob Jungels a Jefferson Cepeda. Troch lídrov však pod Angliru zastavil ďalší protest a tak stratili zo svojho náskoku pred favoritmi na celkové poradie.
Na záverečnom kopci zostal na čele už len Jungels, no s malým náskokom pred skupinou favoritov, ktorá sa preriedila na ani nie 15 pretekárov. Päť km pred cieľom posledného muža z úniku dostihla štvorica Vingegaard, ktorý mal pri sebe Seppa Kussa, jeho vyzývateľ Almeida a Hindley.
Na posledných štyroch km, kde prišli najstrmšie úseky L'Angliru so sklonom nad 20%, už zostali len dvaja najväčší ašpiranti na celkový triumf. Medzi nimi nakoniec k útokom neprišlo a spoločne prišli do záverečných metrov.
V špurte triumfoval Almeida a stiahol pár sekúnd z manka na lídra celkového poradia. Bolo to už šieste víťazstvo SAE Team Emirates na prebiehajúcej Vuelte. Almeida stiahol z náskoku na Vingegaarda štyri sekundy a pred 14. etapou tak stráca 46 s.
Celkové poradie po 13. etape
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma Lease a Bike
44:36:45 h
2.
Joao Almeida
Portugalsko
UAE Emirates-XRG
+ 46 s
3.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Q36.5 Pro Cycling
+ 2:18 min
4.
Jai Hindley
Austrália
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 3:00 min
5.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon AG2R La Mondiale
+ 3:15 min
6.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 4:01 min