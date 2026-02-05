    Na klasikách má naháňať Pogačara či van der Poela. Dán však spadol a utrpel zlomeniny

    ČTK|5. feb 2026 o 09:45
    Mads Pedersen sa zranil v prvom sezónnom štarte.

    Dánsky cyklista Mads Pedersen utrpel viaceré zranenia pri páde v prvej etape pretekov Okolo Valencie a vo štvrtok sa podrobí operácii.

    Tím Lidl-Trek na svojom oficiálnom webe uviedol, že majster sveta z roku 2019 má zlomené ľavé zápästie a kľúčnu kosť. Nehoda sa stala vo vysokej rýchlosti, pričom išlo o jeho prvý štart v sezóne.

    "Absolútnou prioritou je, aby Mads dostal čo najlepšiu starostlivosť. Pozornosť bude upretá na jeho plné uzdravenie, aby sa minimalizoval dopad na jeho sezónne ciele," uviedol Lidl-Trek s tým, že dobu liečenia oznámi neskôr.

    Víťaz etáp na všetkých troch Grand Tour mal patriť k hlavným oporám tímu na jarných klasikách a konkurentom Mathieu van der Poela či Tadeja Pogačara.

    V zbierke úspechov má Pedersen tri triumfy z pretekov Gent-Wevelgem, vlani bol druhý a tretí na monumentoch Okolo Flámska a Paríž - Roubaix.

    dnes 09:45
