Chimaev? Je na smiech, nič ešte nedosiahol, tvrdí o súperovi Covington

„Je na smiech. Potreboval by zápasiť s niekým normálnym, napríklad s bojovníkom z prvej päťky rebríčka, a nie zápasiť so starostlivo vybranými súpermi. Koľko má duelov UFC, štyri, že?

Hĺbku potenciálnemu súboju pridáva aj fakt, že v bojových umeniach vychádza Covington podobne ako Khamzat Chimaev, z výrazných úspechov v zápasení.

Zatiaľ čo Američan zápasil v Štátoch na najvyššej možnej univerzitnej úrovni NCAA, Chimaev po prechode do Švédska viackrát opanoval národné majstrovstvá v zápasení voľným štýlom.

Najlepšia verzia Covingtona? Pripravte sa na ďalší zápas

Covington fanúšikom pripomína, že je v prestížnej americkej organizácii rozhodne nepovedal posledné slovo a v súčasnosti je pripravený bojovať s hocikým, koho pred neho vedenie UFC postaví:

„Ak to ale chcete silou mocou unáhliť, tak mi ho pošlite a ja mu už zariadim výlet do nemocnice. Rád robím dobrý biznis s UFC.

Bude to česť poraziť hocikoho, koho predomňa postavia. Ak to má byť on, tak budiž, nech je tak. Môžem sľúbiť, že budem trénovať extrémne tvrdo a ukážem svetu niečo, čo ešte nevideli.

Tak je to so mnou vždy, každý súboj vidíte, ako sa zlepšujem. Do mojej hry som pridal nejaké nové veci, takže si to rád vyskúšam, aj keď niekto kvôli tomu príde k úrazu.“