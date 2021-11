Velickovic: Mám to vo svojich rukách, pre zisk titulu urobím všetko

Začiatkom leta do Oktagonu vstúpil ako veľká akvizícia do veltrovej divízie. A je potrebné povedať, že dostal svojej povesti.

„V prvom rade som bojovník, je to moja práca. Trocha by som to prirovnal ku historickým gladiátorom, ktorých sa nikto nič nepýtal. Keď bolo potrebné bojovať, tak išlo do toho bez otázok. Tento prístup sa mi páči.

Tento rok sa ma môj tréner opýtal na plány v danom roku, koľko krát by som chcel vstúpiť do klietky. Vtedy som mu povedal, že trikrát. Takže ide to presne podľa môjho plánu, chcem získať tretiu výhru. Všetko je v mojich rukách. Neznamená to, že by som bol namyslený či príliš sebavedomý, ale urobím všetko preto, aby som bol šampiónom,“ prezradil v relácii MMA Letem Světem 32-ročný bojovník.