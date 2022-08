Najlepším strojom na cvičenie je vlastné telo. Pomôže vám kalistenika

Je to jedno z najstarších cvičení vôbec. Poznali ho už starí Gréci. Čo pre nich znamenala, vysvetľuje už samotný význam slova. Kallos je v gréčtine krása a stennos sila. Krása človeka, či už fyzická alebo mentálna, teda vychádzala z krásy jeho tela.

Ako začať s kalistenikou?

Na začiatok vyskúšajte iba jednoduché cviky. Najdôležitejšie je na úvod najmä spevniť celé telo. Bez silných rúk sa ďalej nepohnete. Ak sa napríklad nezvládate vytiahnuť bez pomoci na hrazde, len ťažko si môžete predstaviť, že by ste sa držali niekde na lavičke v polohe ležmo iba za pomoci rúk.

Čo je však tiež mimoriadne dôležité, je mať hlavne pevný stred tela. Práve ten je rovnako dôležitý ako pevné ruky, s ktorými sa udržíte.

Trénovať by sme nemali preto, aby sme získali svalnaté telo, hoci to je veľmi pozitívny bonus. Hlavným dôvodom tréningu by malo byť nadobudnutie sily.

Na začiatok by ste teda mali zvládať základné cviky. Tie, ktorých dôležitosť často podceňujú aj rekreační cvičenci v posilňovniach. Teda kľuky, zhyby, zdvihy na bradlách, drepy, výpady, plank (doska, držanie pevného tela za pomoci rúk a nôh) alebo zvislé dvíhanie nôh.