Nový líder Úradník sa chce na MS v Eugene pobiť o prvú pätnástku

EUGENE, BRATISLAVA. Olympijský šampión Matej Tóth už natrvalo namiesto tréningových a súťažných kilometrov šliape deň čo deň do banskobystrickej kancelárie riaditeľa VŠC Dukla.

On i Dominik Černý sa predstavia na 20 km a tiež v novej disciplíne na 35 km, ktorá nahradila tradičnú päťdesiatku.

„Áno, renkingovo som zo slovenských chodcov najvyššie, ale to nie je podstatné. Dôležité bude, aby som v premiére na MS predviedol v oboch disciplínach čo najlepšie výkony a všetko, čo vo mne je, nechal na trati,“ prízvukuje Úradník.

Konzultoval som to aj s Maťom Tóthom. Skonštatoval, že ak budem úplne zdravý, pokojne môžem ísť obe disciplíny. Našťastie, všetko je v poriadku, nemám čo stratiť, takže idem na to!“ – vraví odhodlane vyštudovaný právnik.

„Nápad skúsiť na MS 20 aj 35 km, keďže časový program to umožňoval, mi skrsol v hlave vlani na jeseň po mojej prvej súťažnej tridsaťpäťke v Banskej Bystrici. Pri plánovaní novej sezóny som sa potom s trénermi dohodol, že to skúsim.

Top 15 by bolo super

Úradník s trénermi Martinom Pupišom a Ľubošom Machníkom smeroval celú záverečnú prípravu primárne na preteky na 35 km v posledný deň svetového šampionátu 24. júla.

Absolvoval však aj zopár špeciálnych tréningov na 20 km. Kratšia chodecká trať sa ide už v úvodný deň šampionátu 15. júla.

V marci na MS tímov v ománskom Maskate, kde bola konkurencia takmer porovnateľná s eugenskou, skončil Úradník v náročných klimatických podmienkach na kopcovitej trati na 35 km sedemnásty. Bral by si také umiestenie aj teraz?

„Určite áno!“ – odpovedá bez rozmýšľania. „Avšak môj cieľ je dostať sa čo najvyššie, ideálne do top 15, to by bolo úplne super! Na dvadsiatke také ambície nemám, dôležité bude zvoliť si rozumné tempo, a potom v druhej polovici predstihnúť čo najviac súperov.“