Nevidel ani na koniec tyče a aj napriek tomu láme svetové rekordy

Keď mal desať, skákal štyri metre

Ku skoku o žrdi ho priviedol jeho otec. Američan Greg Duplantis držal americký rekord 580 cm, so žrďou skákal aj jeho dedo, pradedo a strýko. Švédska mama Helene bola národnou rekordérkou v sedemboji a reprezentantkou vo volejbale.

Otec tvrdí, že Armand začal skákať ako štvorročný a vo veku desať rokov dosiahol 386 cm. Má za sebou rekordnú mládežnícku kariéru s titulmi svetového šampióna do 18 rokov (2015 so svetovým rekordom 530 cm), európskeho majstra do 20 rokov (2017 a 2018).

Hoci vyrastal v Louisiane, od roku 2015 reprezentuje aj Švédsko. Má dva pasy a je takým istým rekordérom Troch koruniek ako Spojených štátov amerických.

Nevidel na koniec tyče