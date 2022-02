Khamzat Chimaev: Ak netrénujem trikrát denne, necítim sa dobre

Keď som zápasil s Jonom Jonesom a ďalšími v minulosti ja, vtedy som trénoval trikrát denne a každý tréning som mal za sebou 20 kôl sparringu. Mal som neuveriteľnú kondíciu, ale tento chlap by ma prepracoval, on sa jednoducho nikdy neunaví,“ povedal v šou Gustafsson.

Čo sa týka bežného režimu, dva-tri tréningy denne sú podľa Chimaeva ideálne.

„Po zápasoch trénujem dva až trikrát denne. Teraz mám ale tri, štyri tréningy za deň. Človek dokáže veľa vecí. Existuje jedno miesto na svete, je to v Číne, môžete si to nájsť cez internet. Napríklad tam ľudia v rámci svojej práce prenášajú skaly holými rukami aj niekoľko kilometrov. Môj kouč mi to ukázal. Takto pracujú celý deň, len si to predstavte.

Ak počujem o tomto, prečo by som ja nemohol trénovať päťkrát za deň? Všetko je to v hlave. Floyd Mayweather vravel, že pred svojimi zápasmi trénoval aj päť hodín denne. Samozrejme nemôžete to tak robiť po celý rok, ale niekoľko mesiacov do zápasu môžete trénovať tvrdo a potom po súboji na mesiac zvoľniť. Nevydržím bez toho, aby som takto netrénoval.

Ak nemám dva, tri tréningy denne, ak netrénujem päť hodín, ak ma moje telo dostatočne nebolí, necítim sa dobre. Musím vedieť, že som urobil všetko, čo je v mojich silách, že som urobil svoju prácu dobre,“ uviedol Chimaev.