Rozlúčka s kariérou? Nate Diaz volá po poslednom zápase, súpera si už vybral

Diaz tak ostáva verný svojím slovám, keď pár týždňov dozadu si na sociálnej sieti s Poirierom vymieňal odkazy.

„Rád by som zápasil s Dustinom Poirierom. Práve teraz, tak, ako som sa o to snažil. Ak je niekto, kto ma zaujíma, je to on.

Chcem s ním zápasiť čím skôr. Tak čo, Dana White? Daj mi rozlúčkový zápas, nech už môžem z tejto hry odísť. Je koniec,“ uviedol veľký obľúbenec fanúšikov.