Zomrel český športový fotograf. Na OH zachytil triumf Antona Tkáča a získal cenu

V sobotu zomrel športový fotograf Jiří Pekárek. Fotil na viacerých olympiádach, napríklad na zimných hrách v Nagane v roku 1998, Sarajeve 1984 či na letných olympiádach v Atlante 1996 a Montreale 1976.
O Pekárekovom úmrtí vo veku 77 rokov informovali príbuzní a web Klubu športových novinárov. Rozlúčka bude v úzkom rodinnom kruhu.
Pekárek sa narodil 7. februára 1949.
V roku 1971 nastúpil ako fotograf a obrazový redaktor v denníku Československý šport a od roku 1972 pracoval celú generáciu v redakcii Štadión.
Neskôr spoluzakladal časopisy Tenis a Týždeň, pracoval pre Šport revue a časopis Futbal. V 90. rokoch sprevádzal na viacerých zahraničných cestách prezidenta Václava Havla.
Pekárek dvakrát zvíťazil v novinárskej súťaži Športové fotografie roka. V roku 1974 získal ocenenie za snímku Milan Orlowski, o dva roky neskôr triumfoval s fotografiou Anton Tkáč a Daniel Morelon na OH 1976.
Autorsky sa podieľal na vydaní 50 kníh v Česku a zahraničí.