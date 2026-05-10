Zomrel český športový fotograf. Na OH zachytil triumf Antona Tkáča a získal cenu

    Český športový fotograf Jiří Pekárek. (Autor: Klub športových novinárov CZ)
    ČTK|10. máj 2026 o 13:15
    Pracovne sa zúčastnil štyroch olympiád.

    V sobotu zomrel športový fotograf Jiří Pekárek. Fotil na viacerých olympiádach, napríklad na zimných hrách v Nagane v roku 1998, Sarajeve 1984 či na letných olympiádach v Atlante 1996 a Montreale 1976.

    O Pekárekovom úmrtí vo veku 77 rokov informovali príbuzní a web Klubu športových novinárov. Rozlúčka bude v úzkom rodinnom kruhu.

    Pekárek sa narodil 7. februára 1949.

    V roku 1971 nastúpil ako fotograf a obrazový redaktor v denníku Československý šport a od roku 1972 pracoval celú generáciu v redakcii Štadión.

    Neskôr spoluzakladal časopisy Tenis a Týždeň, pracoval pre Šport revue a časopis Futbal. V 90. rokoch sprevádzal na viacerých zahraničných cestách prezidenta Václava Havla.

    Pekárek dvakrát zvíťazil v novinárskej súťaži Športové fotografie roka. V roku 1974 získal ocenenie za snímku Milan Orlowski, o dva roky neskôr triumfoval s fotografiou Anton Tkáč a Daniel Morelon na OH 1976.

    Autorsky sa podieľal na vydaní 50 kníh v Česku a zahraničí.

