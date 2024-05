Víťazstvo si pamätá jediný muž v zostave. Česi nad Kanadou nevyhrali dlhých štrnásť rokov

Český národný tím zdolal Kanadu v osemfinálovej skupine 3:2 na MS v Nemecku 2010. Bol to duel, ktorý museli vyhrať, aby prešli do vyraďovacej fázy.

Výrazná posila prvého útoku

Česi však zapoja do utorňajšieho posledného zápasu v skupine A nové posily z NHL. Veľký prínos sa čaká od Davida Pastrňáka a Pavla Zacha, ktorí sa po prílete zo zámoria cítia dobre a sú pripravení okamžite pomôcť tímu.

Nastúpiť by pravdepodobne mali do prvej formácie a podľa informácii z tréningu by tretím mužom mal byť Ondřej Palát. Do zostavy sa zrejme nezmestí dvojica Matej Stránsky a Jáchym Kondelík.