V predĺžení nevyužili výhodu. Toto je posledný zápas, ktorý sme prehrali, netají sa Kubalík

Videli sme obrovskú silu tímu, že sa dokázal vrátiť do zápasu. Bola to ochutnávka toho, čo nás ešte čaká,“ uviedol v štúdiu bývalý brankár Pavel Francouz.

„Na začiatku bolo vidieť, že útok si ešte len sadá. Je to veľký zásah, keď pridáte troch nových hráčov do zostavy, ktorá hrala celý šampionát bez zmien. Hlavne presilová formácia bola neskutočná.

„Ukázalo sa, že je to funkčné spojenie. Myslím, že im to vyhovuje najmä v presilovej hre. Pekne im to tam lietalo,“ doplnil Hosták.

„Chlalani hrali výborne a dostať zápas do predĺženia bol dobrý výkon. Atmosféra bola super, už od rozkorčuľovania. Sú tu výborní fanúšikovia a už som dlho nehral doma. Veľmi som si to užil, škoda, že z toho nebola výhra.

Kanada je jeden z najlepších tímov na turnaji a hrať s nimi je dôležité. Teraz sa musíme sústrediť na štvrtok,“ uviedol pre JOJ Šport Pavel Zacha.

Českí hokejisti odohrajú štvrťfinálový duel vo štvrtok 23. mája o 20:20 v Prahe.