ONLINE: Česko - Írsko dnes, baráž o MS vo futbale 2026 LIVE (vetva D)

Česko a Írsko dnes hrajú zápas semifinále baráže o MS vo futbale 2026 vo vetve D.
Víťaz stretnutia nastúpi vo finále baráže proti víťazovi duelu Dánsko - Severné Macedónsko.
ONLINE PRENOS: Česko - Írsko dnes LIVE (baráž o MS vo futbale 2026, semifinále, štvrtok, výsledok, NAŽIVO)
Kvalifikácia MS (Európa) Baráž 2025/2026
26.03.2026 o 20:45
Česko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Írsko
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:45. Prajem pekný večer. Dnes si rozoberieme na drobné barážový zápas medzi Českom a Írskom.
Česko začína barážové stretnutie s novým trénerom. Po odvolaní Ivana Hašeka nastúpil na post hlavného kouča bývalý tréner Vikorie Plzeň Miroslav Koubek. Česi sú v dnešnom zápase miernym favoritom. Vo svojej kvalifikačnej skupine skončili na druhej pozícii za favorizovaným Chorvátskom. Nový tréner vybral aj nového kapitána reprezentačného mužstva. Stal sa ním hráč anglického Wolverhamptonu Wanderers a bývalý hráč Sparty Praha Ladislav Krejčí. Uvidíme ako sa bude dnes naším susedom dariť.
Hostia z Írska mali neskutočný záver kvalifikácie. Posledné dva zápasy ich vystrelili do baráže. Najprv doma zdolali silné Portugalsko 2:0 a následne dokázali otočiť zápas v Maďarsku. Prehrávali 0:2, ale napokon zvíťazili 3:2. Všetkých 5 gólov strelil fantastický útočník AZ Alkmaar Troy Parrott. Hostia si v dnešnom zápase veria. Uvidíme či sa im podarí postúpiť.
