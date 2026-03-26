ONLINE: Česko - Írsko dnes, baráž o MS vo futbale 2026 LIVE (vetva D)

Sportnet|26. mar 2026 o 17:45
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu baráže o MS vo futbale 2026: Česko - Írsko.

Česko a Írsko dnes hrajú zápas semifinále baráže o MS vo futbale 2026 vo vetve D.

Víťaz stretnutia nastúpi vo finále baráže proti víťazovi duelu Dánsko - Severné Macedónsko.

Kvalifikácia MS (Európa) Baráž 2025/2026
26.03.2026 o 20:45
Česko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Írsko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:45. Prajem pekný večer. Dnes si rozoberieme na drobné barážový zápas medzi Českom a Írskom.

Česko

Česko začína barážové stretnutie s novým trénerom. Po odvolaní Ivana Hašeka nastúpil na post hlavného kouča bývalý tréner Vikorie Plzeň Miroslav Koubek. Česi sú v dnešnom zápase miernym favoritom. Vo svojej kvalifikačnej skupine skončili na druhej pozícii za favorizovaným Chorvátskom. Nový tréner vybral aj nového kapitána reprezentačného mužstva. Stal sa ním hráč anglického Wolverhamptonu Wanderers a bývalý hráč Sparty Praha Ladislav Krejčí. Uvidíme ako sa bude dnes naším susedom dariť.

Írsko

Hostia z Írska mali neskutočný záver kvalifikácie. Posledné dva zápasy ich vystrelili do baráže. Najprv doma zdolali silné Portugalsko 2:0 a následne dokázali otočiť zápas v Maďarsku. Prehrávali 0:2, ale napokon zvíťazili 3:2. Všetkých 5 gólov strelil fantastický útočník AZ Alkmaar Troy Parrott. Hostia si v dnešnom zápase veria. Uvidíme či sa im podarí postúpiť.

