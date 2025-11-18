Spory v českej reprezentácii. Hráči prišli o prémie, Souček o kapitánsku pásku

BRATISLAVA. Záložník Tomáš Souček nepovedie v ďalšom zápase futbalovú reprezentáciu ako kapitán a hráči nedostanú prémie spojené s výhrou 6:0 v kvalifikačnom stretnutí s Gibraltárom.
Výkonný výbor Futbalovej asociácie ČR takto rozhodol v reakcii na správanie hráčov voči fanúšikom po pondelňajšom zápase v Olomouci. Asociácia o tom informovala na svojej webovej stránke. Peniaze, ktoré mali byť reprezentantom vyplatené, pôjdu na pomoc potrebným.
Mužstvo sa po záverečnom hvizde záverečného kvalifikačného duelu rozhodlo pred najhlasnejšími divákmi vynechať tradičnú ďakovačku. Souček to v následnom rozhovore s novinármi vysvetlil tým, že hráči necítili jednotu pri fandení.
Futbalisti si počas zápasu opakovane vypočuli pokrik "Bojujte za Česko", ktorý sa ozýval z priestoru za jednou z bránok.
Fanúšikovská skupina Fanatizmus Česko, ktorá tvorí reprezentačných "kotol", po predchádzajúcich nevýrazných jesenných výkonoch národného tímu - domácej remíze v prípravnom stretnutí so Saudskou Arábiou, kvalifikačnej porážke na Faerských ostrovoch a chudobnej výhre s futbalovým trpaslíkom San Marínom v príprave - pred stretnutím avizovala, že dá najavo nespokojnosť s poslednými výkonmi.
"Žiaľ, prístup hráčov úplne zatienil výkon na ihrisku a pozitívnu skutočnosť postupu národného tímu do baráže o majstrovstvá sveta 2026. Nikto z hráčov nestojí nad krajinou, ktorú má tú česť reprezentovať, a nikto z hráčov nie je viac ako fanúšik, ktorý venuje svoje prostriedky, čas aj energiu, aby podporil český národný tím.
Fanúšik má zároveň plné právo vyjadriť nesúhlas s neuspokojivými výkonmi v posledných zápasoch, "uviedla Futbalová asociácia.
Reakcia hráčov mala byť podľa nej opačná. "Aktívnym fanúšikom mali poďakovať. Nielen za včerajšiu podporu, ale aj za ich dlhodobú a neúnavnú podporu v celom kvalifikačnom cykle po rade nepresvedčivých výkonov."
Česi skončili v kvalifikačnej skupine s bilanciou piatich víťazstiev, dvoch porážok a jednej remízy na druhom mieste za suverénnym Chorvátskom a čaká ich marcová baráž o šampionát. Škvrnou popri júnovom debakli 1:5 v Chorvátsku bola aj októbrová prehra 1:2 na Faerských ostrovoch, po ktorej bol odvolaný tréner Ivan Hašek.