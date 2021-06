Veľké prekvapenie na úkor favorita. Česi nedali šancu Holanďanom

BUDAPEŠŤ. Česko dnes zdolalo Holandsko 2:0 v osemfinálovom zápase na ME vo futbale (EURO 2020 / 2021) vďaka gólom Tomáša Holeša a Patrika Schicka po zmene strán.

Priebeh zápasu Holandsko - Česko na ME vo futbale

I. polčas

Holanďania mali úvodnú šancu hneď v 1. minúte, Malen odcentroval z ľavého krídla a Dumfries len tesne nestihol jeho prihrávku. Onedlho mohli opäť "Oranjes" otvoriť skóre, rýchly Dumfries si nabehol na dlhý pas, Vaclík vybehol veľmi neefektívne a zaskočiť zaňho musel Kalas v sklze.

V prvom polčase mali opticky viac z hry Holanďania, ale aj Česi si dokázali vypracovať solídne možnosti. Po centri Ševčíka sa položil do hlavičky Souček, no neusmernil loptu do priestoru troch žrdí.