Česi nechceli veriť, že postúpili. Po zápase objímali Holanďanov

BUDAPEŠŤ. V súčasnej ére nie je jednoduché narýchlo si zorganizovať výlet do cudziny. Tisícky holandských a českých futbalových fanúšikov však našli spôsob, aby sa v nedeľu dostali do Budapešti na osemfinálový zápas EURO 2020.

„Aj Wijnaldum,“ snažil sa mu pomôcť nový holandský kamarát. „Wijnaldum? Ále, čo! Ak by namiesto neho hral niekto iný, nikto by si to nevšimol,“ oponoval Čech.

Chlapské objatia

Obavy z vírusu nemal nikto. Veľa Čechov sa pustilo do debaty s Holanďanmi, nechýbali ani chlapské objatia. Bolo by to až gýčové, ak by to nebolo úprimné.

Niektorí už ťarchu emócií nezvládli a zvalili sa na trávnik v aleji sôch. Agilnejší tu hrali futbal.