Ženský štvorkajak dosiahol na MS skvelý výsledok. Boj o zlato sa skončil prekvapením

Slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová a Bianka Sidová.
Slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová a Bianka Sidová. (Autor: Športové centrum polície/ facebook)
TASR|22. aug 2025 o 15:26
ShareTweet1

Slovenky finišovali v A-finále na piatom mieste.

MS v rýchlostnej kanoistike 2025

Štvorkajak žien - finále na 500 m:

1.

Španielsko

1:32,58 min

2.

Čína

+ 0,09 s

3.

Bielorusko

+ 0,21 s

5.

Slovensko

+ 1,50 s

MILÁNO. Slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová a Bianka Sidová obsadil skvelé piate miesto na MS v Miláne.

V piatkovom A-finále na 500 m dosiahli Slovenky čas 1:34,09 min. a na prekvapujúce víťazky zo Španielka stratili sekundu a pol.

Španielsky tím tvorili Sara Ouzandeová, Lucia Valová, Estefania Fernandezová a Barbara Pardová. Striebro získali Číňanky a bronz si odniesla bieloruská posádka, ktorá štartovala pod neutrálnym štatútom.

V B-finále mužov v K1 na 200 m štartoval ďalší slovenský reprezentant Csaba Zalka, ktorý sa umiestnil na druhej pozícii. S časom 35,82 s zaostal len za Portugalcom Iagom Bebianom, na ktorého stratil 13 stotín.

Vodné športy

    Slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová a Bianka Sidová.
    Slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová a Bianka Sidová.
    Ženský štvorkajak dosiahol na MS skvelý výsledok. Boj o zlato sa skončil prekvapením
    dnes 15:261
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Ženský štvorkajak dosiahol na MS skvelý výsledok. Boj o zlato sa skončil prekvapením