Ženský štvorkajak dosiahol na MS skvelý výsledok. Boj o zlato sa skončil prekvapením

MS v rýchlostnej kanoistike 2025
Štvorkajak žien - finále na 500 m:
1.
Španielsko
1:32,58 min
2.
Čína
+ 0,09 s
3.
Bielorusko
+ 0,21 s
5.
Slovensko
+ 1,50 s
MILÁNO. Slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová a Bianka Sidová obsadil skvelé piate miesto na MS v Miláne.
V piatkovom A-finále na 500 m dosiahli Slovenky čas 1:34,09 min. a na prekvapujúce víťazky zo Španielka stratili sekundu a pol.
Španielsky tím tvorili Sara Ouzandeová, Lucia Valová, Estefania Fernandezová a Barbara Pardová. Striebro získali Číňanky a bronz si odniesla bieloruská posádka, ktorá štartovala pod neutrálnym štatútom.
V B-finále mužov v K1 na 200 m štartoval ďalší slovenský reprezentant Csaba Zalka, ktorý sa umiestnil na druhej pozícii. S časom 35,82 s zaostal len za Portugalcom Iagom Bebianom, na ktorého stratil 13 stotín.