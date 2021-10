Výnimočný prestup. Michalovce získali posilu priamo z FC Barcelona

Devätnásťročný stredopoliar (nar. 20. júna 2002) však prišiel na Slovensko z lukratívnej adresy. Do Fortuna ligy totiž prestúpil priamo z FC Barcelona.

Transfer do Michaloviec bol preto preňho menším šokom. „Nikdy som na Slovensku nebol a nevedel som, do čoho idem. Avšak od prvého dňa som v Michalovciach veľmi spokojný,“ povedal Brian Peňa pre oficiálny web klubu .

Aj keď v mládežníckych časoch obliekal aj dresy CF Damme či Espanyolu Barcelona, neskôr sa vrátil naspäť do katalánskeho veľkoklubu.

V roku 2014 však cez iné španielske a maďarské kluby došiel do Gabčíkova, ligu hrával dva roky za Spartak Trnava, neskôr obliekal aj dres Zlatých Moraviec a Michaloviec. Naposledy hral v Rumunsku.

Brian Peňa sa stretne v Michalovciach až so štyrmi krajanmi. Naposledy prišiel do Michaloviec pred dvomi týždňami José David Casado Garcia.

V Michalovciach podpísal zmluvu do leta 2024 a stanovil si pomerne odvážne ciele. „Verím, že vyhráme ligu a získame titul,“ vyhlásil sebavedomo.

„S novými spoluhráčmi som sa hneď skamarátil, do kolektívu ma prijali výborne, čo ma veľmi teší. V rýchlejšej adaptácii mi pomáhajú aj moji krajania. Musím však povedať, že všetci chlapci v kabíne sú super,“ poznamenal Brian.

Tréner Miroslav Nemec by vedel zo Španielov vyskladať polovicu základnej jedenástky.

O prestup rýchlonohého stredopoliara so skvelou technikou a ovládaním lopty sa postaral bývalý brankár a v súčasnosti hráčsky manažér Marián Kelemen. „Prechod z mládežníckeho do seniorského futbalu nebýva vždy jednoduchý, ale Brian má predpoklady na to, aby sa v michalovskom mužstve uchytil.

Som presvedčený, že časom sa môže stať oporou MFK Zemplín, pretože sa v ňom ukrýva nesporný talent. Z futbalovej abecedy vie všetko, má výborný výber miesta aj techniku. Ako sa v Michalovciach chytí, to záleží iba na ňom. Potenciál na to rozhodne má,“ skonštatoval pre web klubu michalovský rodák Kelemen.