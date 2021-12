Nevyšlo to s Kanadou ani so Slovanom. Ihnačáka utešil dres legendárneho Nedvěda

Po konci v Banskej Bystrici sme boli v kontakte, ale riešili sme len Spengler Cup. To bolo vhodné pre obe strany. So Slovanom som bol v kontakte aj v lete, ale viac k tejto otázke nemôžem povedať.

Myslím si, že to bolo vhodné riešenie pre obe strany. Vzhľadom na to, že som si mohol užiť voľno cez Vianoce s rodinou, tak som aj rád, že to takto dopadlo.

Ako sa vám zmenil život po narodení syna?

Ukázalo sa to hlavne na nedostatku spánku (smiech). To je najväčšia zmena. Je to náročné, ale krásne zároveň. Teraz sa mu musím venovať a je to iný život. Mám však pri sebe niečo čo rastie, je úžasné sledovať ho.

Nedávno ste boli v Turíne, kde ste si vymenili dres s legendárnym Pavlom Nedvědom. Ako sa to podarilo?

Mám kamarátov, ktorí sú členmi fanklubu Juventusu a sú v kontakte s kamarátmi Pavla Nedvěda. On hrával za Spartu futbal, ja hokej. Po jednom zo zápasov sme sa stretli a vymenili si dresy. On ich zbiera, bol rád. Som nadšený, že sa to podarilo.