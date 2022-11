Casemiro spečatil postup Brazílie, tlieskali mu aj majstri sveta

/zdroj: ČT Šport:/

Casemiro, strelec brazílskeho gólu: "Sme prví a máme istý postup, čo bol náš prvý cieľ. Je veľmi dôležité, že postupujeme z takejto ťažkej skupiny. Švajčiari hrali skúsene a sústredili sa na detaily, ale našťastie sme sa nakoniec presadili."

Murat Yakin, tréner Švajčiarska: "Mužstvo bojovalo zo všetkých síl, no mali sme smolu a nakoniec sme inkasovali. Mysleli sme si, že už to udržíme, ale nakoniec sa to nepodarilo. Musíme to rešpektovať, hru sme nekontrolovali, tak ako sme chceli. Potrebujeme sa pripraviť na posledný zápas v skupine."