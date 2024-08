VIDEO: Škandál v boxe. Brat víťaza vletel do ringu a napadol súperovho trénera

Browne utrpel v prvom kole súboja zmluvnej váhy zranenie bicepsu a nemohol pokračovať. Na začiatku druhého kola zostal sedieť vo svojom rohu, čo nasrdilo Zerafu a strhla sa hádka.

Do tej sa zapojil aj Jason-Manuel, ktorý svojmu bratovi asistuje - do ringu vbehol spoza ochrankárov a funkcionárov. Neskôr ho z haly odviedli a očakáva sa, že incident budú vyšetrovať miestne boxerské autority a promotérska spoločnosť No Limit.