Slovenky končia na ME v boxe vo štvrťfinále, prehrali všetky tri

BUDVA. Trojica slovenských boxeriek skončila na ME v čiernohorskej Budve vo štvrťfinále.

Miroslava Jedináková, úradujúca európska šampiónka do 22 rokov, si v hmotnostnej kategórii do 63 kilogramov poradila v 1. kole so Švajčiarkou Annou Jenniovou 5:0, medzi najlepšou osmičkou však prehrala s Ukrajinkou Mariou Bovaovou 1:4.

Nicole Ďuríková, ktorá získala na tohtoročných ME22 v chorvátskom Poreči striebro, zdolala na úvod divízie do 48 kg Poľku Nataliu Kuczewskú 5:0, následne podľahla Írke Shannon Sweeneyovej, keď ringová rozhodkyňa predčasne ukončila duel v druhom kole.