Slovenskí boxeri odchádzajú zo šampionátu s bronzovou medailou. Obaja prehrali v semifinále

Juraj Bóna, archívna snímka.
Juraj Bóna, archívna snímka. (Autor: Facebook/Slovenská boxerská federácia )
TASR|28. nov 2025 o 17:34
Bóna doň nastúpil s narazenou hrudnou kosťou a vyskočeným stavcom.

Slovenskí boxeri Bibiana Lovašová a Juraj Bóna si zabezpečili bronzové medaily na ME do 23 rokov v Budapešti.

Lovašová prehrala v piatkovom semifinálovom zápase s Poľkou Juliou Szeremeteovou. V technickom zápase označili všetci rozhodcovia za víťazku favorizovanú Poľku. Pre Lovašovú je to už piata medaila z vrcholných podujatí.

Bóna nastúpil v semifinále do 65 kg proti Bulharovi Viktoriovi Ilievovi s narazenou hrudnou kosťou a vyskočeným stavcom.

Svoj súboj napokon prehral po tom, čo nebol schopný nastúpiť do 3. kola pre pretrvávajúce zdravotné problémy. Obaja slovenskí reprezentanti mali istú medailu už vďaka postupu do semifinále.

Box

    dnes 17:34
