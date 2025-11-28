Slovenskí boxeri odchádzajú zo šampionátu s bronzovou medailou. Obaja prehrali v semifinále

Slovenskí boxeri Bibiana Lovašová a Juraj Bóna si zabezpečili bronzové medaily na ME do 23 rokov v Budapešti.
Lovašová prehrala v piatkovom semifinálovom zápase s Poľkou Juliou Szeremeteovou. V technickom zápase označili všetci rozhodcovia za víťazku favorizovanú Poľku. Pre Lovašovú je to už piata medaila z vrcholných podujatí.
Bóna nastúpil v semifinále do 65 kg proti Bulharovi Viktoriovi Ilievovi s narazenou hrudnou kosťou a vyskočeným stavcom.
Svoj súboj napokon prehral po tom, čo nebol schopný nastúpiť do 3. kola pre pretrvávajúce zdravotné problémy. Obaja slovenskí reprezentanti mali istú medailu už vďaka postupu do semifinále.