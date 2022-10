Zvíťazil a teraz ide ďalej bojovať proti Rusom. Lomačenko zdolal Ortiza

NEW YORK. Ukrajinský boxer Vasyľ Lomačenko zdolal v americkom New Yorku domáceho Jamaina Ortiza a teraz sa plánuje vrátiť do vlasti a pokračovať vo vojenskej službe počas vojny proti Rusom.

Tridsaťštyriročný dvojnásobný olympijský šampión v slávnej hale Madison Square Garden dosiahol už sedemnásty triumf v profikariére z devätnástich súbojov.

Lomačenko verí, že to nebol jeho posledný zápas, pretože rád by dosiahol jeden cieľ - stať sa svetovým šampiónom v ľahkej váhe.

Všetky štyri opasky (WBA, WBC, IBF a WBO) v tejto váhe aktuálne drží Američan Devin Haney, ktorý v sobotu patril medzi gratulantov úspešného Ukrajinca priamo v ringu. "Vieš, čo ma motivovalo? Štyri opasky!" povedal Lomačenko americkému pästiarovi.