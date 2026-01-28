Fury sa vracia do boxerského ringu. Vyzve Rusa, zápas odvysiela Netflix

Tyson Fury v odvete Oleksandrom Usykom
Tyson Fury v odvete Oleksandrom Usykom (Autor: TASR/AP)
Som späť a robím to, čo milujem, vyhlásil Brit.

Anglický boxer Tyson Fury sa 11. apríla predstaví v zápase proti Rusovi Arslanbekovi Machmudovovi. Vlani pritom ukončil kariéru po dvoch po sebe idúcich prehrách v ťažkej váhe s Ukrajincom Oleksandrom Usykom.

„Je to oficiálne, som späť a robím to, čo milujem. Priniesol som so sebou tú najväčšiu sieť Netflix, bude to astronomické,“ napísal 37-ročný Fury na Instagrame.

Tridsaťšesťročný Rus Machmudov naposledy bojoval v októbri minulého roka, keď zdolal po jednomyseľnom rozhodnutí rozhodcov na body Brita Davida Allena. Vo svojej kariére vyhral 21 z 23 zápasov, z toho 19 ukončil knokautom.

„Som nadšený touto príležitosťou. Tyson je veľký šampión, ja však budem pripravený viac ako kedykoľvek predtým, aby som odišiel s veľký víťazstvom. Idem doručiť vojnu,“ vyhlásil Machmudov.

Organizátori ešte neoznámili miesto konania zápasu, uskutoční sa však vo Veľkej Británii.

