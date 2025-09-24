Chcel ísť na OH, bol majstrom republiky. Zomrel uznávaný český boxer

Tomáš Bezvoda. (Autor: Instagram/Patron Boxing)
24. sep 2025 o 20:48
Naposledy boxoval v júni v Ústí nad Labem, kde sa tešil z víťazstva.

PRAHA. Vo veku 38 rokov zomrel český profesionálny boxer Tomáš „Tommy El Magico“ Bezvoda.

Správu o jeho úmrtí priniesol profil ProBoxing Levej Hák na sociálnych sieťach. Okolnosti smrti zatiaľ nie sú známe.

Bezvoda patril dlhé roky k stáliciam domácej scény. V profesionálnom ringu nastúpil do 46 duelov, z ktorých 18 vyhral, 26 prehral a dva sa skončili remízou.

Naposledy boxoval v júni v Ústí nad Labem, kde sa tešil z víťazstva. V novembri mal nastúpiť v pražskej Lucerne proti talentovanému Davidovi Dvořáčkovi, k zápasu už nedôjde.

Boxu sa venoval od mladosti, v amatérskej kariére absolvoval približne 200 súbojov. Stal sa majstrom aj vicemajstrom Českej republiky a dokonca sa pokúsil kvalifikovať na olympijské hry v Riu 2016. „Box je môj život,“ hovorieval bez zaváhania.

V posledných rokoch sa pohyboval najmä v strednej a poloťažkej váhe. Sily si zmeral s množstvom kvalitných súperov doma i v zahraničí. Ešte na jar stál v ringu proti Lukášovi Konečnému, bývalému majstrovi sveta.

„Bol to dobrý boxer, ale predovšetkým férový chlap. Aj keď mal veľa starostí, videl som na ňom, že sa chce ešte vrátiť a niečo dokázať,“ spomínal Konečný pre sport.cz.

Silné slová venoval Bezvodovi aj medzinárodný rozhodca Pavel Hynek: „Len pred dvoma týždňami sme sa bavili o ďalších plánoch. Bola česť stáť s tebou v ringu od amatérskych začiatkov až po titulové zápasy. Mal som ťa rád a budem sa za teba modliť. Odpočívaj v pokoji.“

Za sebou zanechal deväťročnú dcéru, ktorá chodila s otcom na jeho zápasy a šport si obľúbila aj sama.

    dnes 20:48
