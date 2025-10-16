Koroner priblížil dôvod úmrtia. Bývalý boxer spáchal samovraždu

Pohreb Rickyho Hattona.
Pohreb Rickyho Hattona. (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|16. okt 2025 o 16:58
ShareTweet0

Ďalšie vyšetrovanie bolo odročené do 20. marca budúceho roka.

LONDÝN. Príčinou smrti bývalého britského boxera Rickyho Hattona bola zrejme samovražda.

Bývalého majstra sveta v ľahkej a welterovej váhe našli obeseného pred mesiacom v jeho dome.

Vyplýva to z výpovede koronera, ktorého vo štvrtok vypočul súd v južnom Manchestri.

Na základe doterajšieho vyšetrovania bolo zistené, že 46-ročného Hattona našiel 14. septembra bez známok života jeho manažér Paul Speak v dome na predmestí Manchestru.

Súd si vypočul podrobnosti o objave Hattonovho tela, ktoré poskytla policajná koronerka. Bývalého boxera naposledy videla jeho rodina 12. septembra, keď sa „zdal byť v poriadku“. O deň neskôr sa však nezúčastnil na naplánovanom podujatí.

„Predbežná príčina smrti je uvedená ako obesenie,“ uviedla koronerka podľa agentúry AFP. Ďalšie vyšetrovanie bolo odročené do 20. marca budúceho roka.

Minulý týždeň sa tisíce ľudí zhromaždili v uliciach Manchestru na pohrebnom sprievode Hattona, ktorý bol mimoriadne populárnou športovou osobnosťou na Britských ostrovoch.

Bývalý šampión v minulosti otvorene hovoril o svojich problémoch s duševným zdravím, v rozhovore pre BBC v roku 2016 opísal svoje boje s alkoholom a drogami a prezradil, že sa niekoľkokrát pokúsil vziať si život.

Box

    Pohreb Rickyho Hattona.
    Pohreb Rickyho Hattona.
    Koroner priblížil dôvod úmrtia. Bývalý boxer spáchal samovraždu
    dnes 16:58
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Box»Koroner priblížil dôvod úmrtia. Bývalý boxer spáchal samovraždu