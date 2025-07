Šampión Usyk je údajne prekliaty. Chisora: On je teraz všetko, čo Ukrajina má

Možno to vyznieva hlúpo, ale je to tak. On je teraz všetko, čo Ukrajina má,“ povedal o Usykovi jeden z jeho niekdajších súperov Derek Chisora pre anglické médiá.

Chisora ďalej tvrdí, že 38-ročný rodák zo Simferopoľa Usyk je oddaný svojej krajine a nikdy by si nešiel užívať život niekam na druhý koniec sveta.

„Je to pre neho ťažké, ale je to aj dôvod, prečo je taký oddaný - robí to pre celý svoj národ. Ak Boh hovorí, že je to tvoja cesta, tak ťa od nej nič neodvedie,“ povedal Chisora podľa webu The Sun.