Usyk sa vracia do ringu. Titul WBC bude obhajovať proti kickboxerovi

Oleksandr Usyk
Oleksandr Usyk (Autor: TASR/AP)
ČTK|28. feb 2026 o 12:05
Súboj sa uskutoční pri pyramídach v egyptskej Gíze.

Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk bude obhajovať titul majstra sveta organizácie WBC v ťažkej váhe proti holandskému kickboxerovi Rico Verhoevenovi. Zápas sa uskutoční v sobotu 23. mája pri pyramídach v egyptskej Gíze, oznámili usporiadatelia.

Pre Usyka to bude prvý zápas od vlaňajšieho júla, keď na londýnskom štadióne Wembley knokautoval v 5. kole Brita Daniela Duboisa a druhýkrát zjednotil majstrovské pásy štyroch hlavných boxerských organizácií.

Na jeseň sa potom vzdal titulu WBO. Okrem pásu WBC je tiež šampiónom organizácií IBF a WBA.

Tridsaťdeväťročný boxer je v profesionálnom ringu stále bez porážky, vyhral všetkých 24 zápasov. O tri roky mladší Verhoeven vlani skončil s kickboxom, v ktorom zvíťazil v 66 súbojoch zo 76. V boxe absolvoval len jeden duel v roku 2014 s Maďarom Janosom Finferom, ktorého knokautoval.

"Rešpektujem jeho cestu, je to ozajstný ´kráľ kickboxu´. Ale toto je box - iná hra s vlastnými pravidlami a vlastnými kráľmi. Som pripravený a teším sa naňho v ringu," uviedol Usyk na adresu takmer dvojmetrového Holanďana, ktorý váži okolo 120 kilogramov.

V minulosti Verhoeven pomáhal ako sparringpartner v príprave bývalému šampiónovi ťažkej váhy Britovi Tysonovi Furymu.

"V kickboxe som bol 12 rokov neporaziteľným šampiónom a dosiahol som všetko, čo som si predsavzal. Ale to, že som sa na vrchole udržal tak dlho, nezmenšilo môj hlad, naopak ho zväčšilo. Usyk je v boxe neporaziteľný. Toto je výzva, ktorá ma motivuje. Neporaziteľný proti neporaziteľnému, "povedal Verhoeven.

