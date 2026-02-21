Po exhibícii sa chce po tretíkrát vrátiť do ringu. Nikto nepriláka väčšie publikum, vraví

Floyd Mayweather Jr. v zápase s Mannym Pacquiaom.
Floyd Mayweather Jr. v zápase s Mannym Pacquiaom. (Autor: TASR/AP)
ČTK|21. feb 2026 o 10:03
Naposledy absolvoval oficiálny duel pred deviatimi rokmi.

Neporazený boxerský šampión Floyd Mayweather chce obnoviť profesionálnu kariéru v ringu.

Štyri dni pred 49. narodeninami uviedol, že po exhibícii s inou americkou legendou Mikeom Tysonom je pripravený na ďalšie súboje. Naposledy jeden z najbohatších športovcov sveta s prezývkou "Money" absolvoval oficiálny duel pred deviatimi rokmi.

"Stále mám na to, aby som v boxe vytvoril ďalšie rekordy," povedal slávny Američan, ktorý vyhral všetkých 50 zápasov. Svetové tituly získal v piatich rôznych kategóriách, najťažšií však bol okolo 70 kg.

Naposledy sa stretol v roku 2017 s hviezdou MMA Írom Conorom McGregorom. Počas kariéry už zarobil vyše miliardy dolárov.

"Od nadchádzajúceho súboja s Mikeom Tysonom až po môj ďalší profizápas nikto nepriláka väčšie publikum ako ja, nebude mať väčšie globálne pokrytie a nezarobí na každej akcii viac peňazí," povedal Mayweather. S päťdesiatdeväťročným Tysonom sa má stretnúť v apríli. Z boxerského dôchodku sa Mayweather vrátil v minulosti už trikrát.

Box

    dnes 10:03
