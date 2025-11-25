Lovašová bude na ME boxovať o semifinále, zvíťazila po jednoznačnom verdikte

Slovenská reprezentantka v boxe Bibiana Lovašová postúpila do štvrťfinále kategórie do 57 kg na ME do 23 rokov v Budapešti.
V utorkovom súboji si poradila so Španielkou Andreou Fernandezovou Cardenasovou jednoznačne 5:0 na body.
Účasť na šampionáte sa skončila pre jej krajanku Tamaru Kubalovú, ktorá vo štvrťfinále do 65 kg prehrala s vlaňajšou majsterkou Európy do 19 rokov Avou Henryovou z Írska tesne 2:3 na body.
V boji o medailu nastúpi Lovašová v stredu proti domácej Rebeke Dobosovej. V akcii bude aj Juraj Bóna, ktorý si vo štvrťfinále do 65 kg zmeria sily s Rumunom Arunom Tudoroiuom.