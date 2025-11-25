Lovašová bude na ME boxovať o semifinále, zvíťazila po jednoznačnom verdikte

Bibiana Lovašová.
Bibiana Lovašová. (Autor: SOŠV)
TASR|25. nov 2025 o 18:50
ShareTweet0

Zdolala španielsku súperku.

Slovenská reprezentantka v boxe Bibiana Lovašová postúpila do štvrťfinále kategórie do 57 kg na ME do 23 rokov v Budapešti.

V utorkovom súboji si poradila so Španielkou Andreou Fernandezovou Cardenasovou jednoznačne 5:0 na body.

Účasť na šampionáte sa skončila pre jej krajanku Tamaru Kubalovú, ktorá vo štvrťfinále do 65 kg prehrala s vlaňajšou majsterkou Európy do 19 rokov Avou Henryovou z Írska tesne 2:3 na body.

V boji o medailu nastúpi Lovašová v stredu proti domácej Rebeke Dobosovej. V akcii bude aj Juraj Bóna, ktorý si vo štvrťfinále do 65 kg zmeria sily s Rumunom Arunom Tudoroiuom.

Box

    Bibiana Lovašová.
    Bibiana Lovašová.
    Lovašová bude na ME boxovať o semifinále, zvíťazila po jednoznačnom verdikte
    dnes 18:50
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Box»Lovašová bude na ME boxovať o semifinále, zvíťazila po jednoznačnom verdikte