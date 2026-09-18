Triebeľová na ME pokračuje aj ďalej. Postúpila už do osemfinále

Alcinda Dos Santos a Jessica Triebeľová.
Alcinda Dos Santos a Jessica Triebeľová. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. sep 2026 o 21:38
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Postúpiť sa nepodarilo jej krajanom.

Slovenská boxerka Jessica Triebeľová postúpila v piatok na ME v Sofii do osemfinále v kategórii do 70 kg.

Lotyšku Kitiju Zarbergovú zdolala 5:0 na body a v ďalšej fáze ju čaká Leonie Müllerová z Nemecka.

Postúpiť sa nepodarilo jej krajanom. Maksym Bočarov nestačil v pomere 0:5 na Íra Judea Gallaghera v kategórii do 60 kg.

Juraj Bóna prehral rovnakým spôsobom s Rasulom Tisayevom z Belgicka (do 65 kg). Belgickému súperovi podľahol 0:5 aj Ladislav Horváth (do 75 kg), keď nestačil na Idrissa Khlifiho.

V sobotných zápasoch budú zo slovenských reprezentantov bojovať Bibiana Lovašová, Tamara Kubalová, Nicole Ďuríková a Adolf Staněk.

Box

    Alcinda Dos Santos a Jessica Triebeľová.
    Alcinda Dos Santos a Jessica Triebeľová.
    Triebeľová na ME pokračuje aj ďalej. Postúpila už do osemfinále
    dnes 21:38
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