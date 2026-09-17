Chceli centra, priviedli krídelníka. Ovplyvní nový hráč Montrealu pozíciu Slafkovského?

Do predsezónneho kempu Montrealu Canadiens bolo pozvaných 57 hráčov. V stredu absolvovali lekárske vyšetrenia a od štvrtka začnú trénovať na ľade.
Medzi nimi sú aj Slováci Juraj Slafkovský a Filip Mešár, ale tiež najvýraznejšia posila Canadiens pred novou sezónou.
Americký útočník Chris Kreider podpísal s Montrealom ročnú zmluvu krátko po tom, čo Anaheim predčasne ukončil jeho predchádzajúci kontrakt.
Kreider zarobí 2,15 milióna dolárov, vďaka výkonnostným bonusom si môže prilepšiť o 5,4 milióna.
Canadiens už dlhšie hľadali najmä centra do druhej formácie, no napokon však krátko pred začiatkom kempu využili príležitosť a priviedli skúseného krídelníka, ktorý aj vo veku 35 rokov nastrieľal v minulej sezóne 22 gólov a nazbieral 50 bodov.
Kreider môže hrať v prvých dvoch útokoch a jeho príchod tak prináša aj otázku, čo bude znamenať pre Juraja Slafkovského.
Prečo práve Kreider?
Chris Kreider neprichádza do Montrealu ako obľúbenec domácich fanúšikov. Práve naopak.
V meste si dodnes pamätajú prvý zápas finále Východnej konferencie z roku 2014, keď sa útočník Rangers dostal do kolízie s brankárom Careym Priceom.
VIDEO: Kredierov náraz do Pricea v play-off 2014
Ten sa zranil, do série sa už nevrátil a Canadiens napokon prehrali s New Yorkom 2:4 na zápasy. Kreider odvtedy pri návštevách Montrealu pravidelne počúval piskot z tribún.
Vedenie klubu ho však dobre pozná. Prezident hokejových operácií Jeff Gorton s ním pôsobil v Rangers a tréner Martin St. Louis bol dokonca jeho spoluhráčom v závere kariéry.
Keďže Kreider celú kariéru nastupuje najmä na ľavom krídle, problém s druhým centrom úplne nerieši. Canadiens v ňom však získali hráča, ktorý môže ich mladému mužstvu pomôcť v iných oblastiach.
Tridsaťpäťročný Američan strávil prvých 13 sezón kariéry v New York Rangers. Za klub odohral 883 zápasov základnej časti, strelil 326 gólov a nazbieral 582 bodov.
V čase odchodu bol tretím najlepším strelcom klubovej histórie. So 123 zápasmi a 48 gólmi bol zároveň rekordérom Rangers v play-off.
Vlani prvýkrát pôsobil mimo New Yorku. Za Anaheim odohral 75 zápasov so ziskom 50 bodov za 22 gólov a 28 asistencií. Ďalších sedem bodov pridal v 12 stretnutiach play-off.
Celkovo má v NHL na konte 958 zápasov, 348 gólov a 632 bodov. Hranicu 20 presných zásahov dosiahol už v jedenástich sezónach.
Ešte dôležitejšie sú pre Montreal jeho skúsenosti z vyraďovacej časti. Kreider odohral v play-off 135 zápasov, čo je najviac zo všetkých hráčov súčasného kádra Canadiens. S 50 gólmi a 83 bodmi je medzi nimi na čele aj v týchto ukazovateľoch.
Zároveň ide o typ útočníka, akých Montreal v kádri príliš nemá. Kreider aj vo vyššom veku využíva rýchlosť, hrá fyzicky a jeho doménou je priestor pred bránkou.
Počas kariéry nastrieľal 124 gólov v presilových hrách. Od jeho vstupu do NHL je v tomto ukazovateli desiaty v celej lige.
„Prvé, čo mi pri Chrisovi napadne, je jeho rýchlosť a nasadenie. A keď máte takú rýchlosť, môžete k tomu pridať aj fyzickú hru,“ povedal tréner Martin St. Louis.
„Keď sa pozrieme na náš tím, čo potrebujeme? Asi trochu viac skúseností. To spĺňa. Potrebujeme trochu viac tvrdosti. Aj to spĺňa. A hráča pred bránku.
To spĺňa tiež. Všetky tieto veci by však neboli dôležité, keby nebol dobrý človek. Pri Chrisovi sa to pre mňa začína práve tým. Veľmi sa tešíme, že ho dostaneme do našej skupiny a začneme pracovať.“
Pre Canadiens navyše Kreider predstavuje malé finančné riziko. Podpísal iba na jednu sezónu a jeho garantovaný príjem je výrazne nižší než 6,5 milióna dolárov, ktoré predstavoval priemerný ročný plat v jeho predchádzajúcom kontrakte.
Bude hrať v prvej formácii, myslí si expert
Hoci Montreal nezískal vytúženého centra, ofenzívu doplnil o skúseného strelca. Jeho príchod zároveň otvára otázku, kam ho tréner Martin St. Louis zaradí.
Kreider totiž nastupuje prevažne na ľavom krídle, teda na rovnakej pozícii ako Juraj Slafkovský. Canadiens však vďaka nemu získali viac možností, ako poskladať prvé dve formácie.
Je málo pravdepodobné, že Montreal ešte pred začiatkom sezóny privedie ďalšieho útočníka do prvých dvoch útokov. Eric Engels, ktorý sa Canadiens dlhodobo venuje pre Sportsnet, preto očakáva, že Kreider dostane šancu hneď v elitnej formácii.
„Ak sa nič nezmení, Chris Kreider začne sezónu v útoku s Caufieldom a Suzukim,“ uviedol Engels.
Znamenalo by to rozdelenie formácie Caufield – Suzuki – Slafkovský, ktorá v uplynulej sezóne fungovala veľmi dobre. Slovenský útočník by sa v takom prípade mohol presunúť k Ivanovi Demidovovi do druhého útoku.
Podľa Engelsa by takýto krok mohol priniesť Canadiens lepšie rozloženie kvality medzi prvé dve formácie.
Kreider v minulej sezóne ukázal po boku Lea Carlssona a Troya Terryho v Anaheime, že dokáže hrať s ofenzívne silnými spoluhráčmi. Slafkovský by zase mohol pomôcť formácii s Demidovom. Centrom tejto dvojice by podľa aktuálnych možností mohol byť Oliver Kapanen alebo Alex Newhook.
Ako Montreal poskladá prvé dva útoky?
1. možnosť:
Caufield - Suzuki - Slafkovský
Demidov - Kapanen - Kreider
2. možnosť:
Caufield - Suzuki - Kreider
Demidov - Kapanen - Slafkovský
St. Louis však už dobre vie, čo dostane od spojenia Slafkovského so Suzukim a Caufieldom. Ak by experiment s Kreiderom v prvom útoku nefungoval, môže sa k osvedčenej trojici kedykoľvek vrátiť.
Práve v tom môže byť Kreiderov príchod pre Montreal dôležitý. St. Louis môže počas sezóny podľa potreby meniť Slafkovského a Kreidera medzi prvými dvoma formáciami.
Kreider môže Canadiens pomôcť aj v špeciálnych formáciách. Priestor by mal dostať najmä v presilovke. V Anaheime v nej trávil priemerne 3:15 minúty na zápas.
Využiteľný je aj v oslabení. Ducks ho v minulej sezóne nasadzovali pri početnej nevýhode v priemere 33 sekúnd na zápas.
Slafkovskému môže pomôcť
Pravidelné využitie Kreidera a Slafkovského v jednej formácii sa nezdá pravdepodobné. Obaja nastupujú najmä na ľavom krídle a v niektorých prvkoch sú si herne podobní.
Sú fyzicky dobre stavaní, dokážu využívať silu v osobných súbojoch, hrať priamočiaro a presadzovať sa v priestore pred bránkou.
Hoci môže Kreider pripraviť Slafkovského o miesto v prvom útoku, pre slovenského útočníka môže byť jeho príchod zároveň prínosom.
Kreider počas kariéry ukázal, ako dokáže veľký a silný krídelník kombinovať fyzickú hru s rýchlosťou a pohybom pred bránkou. Práve jeho načasovanie, výber pozície a práca v nebezpečných priestoroch môžu byť pre Slafkovského zaujímavým príkladom.
Slovák nového spoluhráča vníma ako posilu, od ktorej sa môže učiť.
„Je to skvelé pre náš tím. Určite sa od neho môžem učiť. Je veľký a rýchly,“ povedal Slafkovský o 35-ročnom Američanovi.
„Máme veľa zručných hráčov, ale on k tomu pridáva aj svoju veľkosť. To je veľmi dôležité do play-off a sme veľmi šťastní, že ho máme. Hral veľa play-off zápasov, bol vo finále a má mnoho skúseností. Určite zlepší náš tím.“
Nové podpisy, ale výhodne
Kreider nebol jediným hráčom, ktorého zmluvu Montreal vyriešil tesne pred začiatkom kempu.
Canadiens podpísali štvorročný kontrakt so Zacharym Bolducom s priemerným platom 4,2 milióna dolárov. Obranca Arber Xhekaj dostal ročnú zmluvu za 1,5 milióna.
O ďalšie štyri roky predĺžil aj Alex Newhook. Jeho nový kontrakt začne platiť od sezóny 2027/28 a v priemere mu vynesie 5,55 milióna dolárov ročne.
Canadiens majú aj po posledných podpisoch v tejto sezóne približne 2,7 milióna dolárov voľného priestoru pod platovým stropom, čo je slušná rezerva na doplnenie kádra počas sezóny.
Ešte zaujímavejšia je situácia z dlhodobého pohľadu. Po tejto sezóne sa skončia súčasné kontrakty Josha Andersona, Phillipa Danaulta, Kirbyho Dacha či Alexandra Carriera.
Podľa údajov zo špecializovaného portálu PuckPedia majú Canadiens na sezónu 2027/28 pod zmluvou 14 hráčov za necelých 83,8 milióna dolárov. Ak sa pripočíta aj obranca David Reinbacher, suma sa dostane tesne pod 84,7 milióna.
Platový strop má v sezóne 2027/28 podľa súčasnej projekcie NHL dosiahnuť 113,5 milióna dolárov.
Montreal by tak mal pri pätnástich podpísaných hráčoch k dispozícii takmer 29 miliónov na doplnenie zostavy.
A to sa do tejtu sumy počítajú najväčšie hviezdy tímu ako Suzuki, Caufield, Slafkovský, Huston či Demidov.
Každý z nich má kontrakt nižší ako 10 miliónov ročne a v Montreale sú zmluvne zaviazaní minimálne do sezóny 2029/30.
Predpokladaná zostava Montrealu podľa Sportnetu
Útoky
Caufield – Suzuki – Slafkovský
Kreider – Kapanen – Demidov
Bolduc – Evans – Newhook
Texier – Danault – Anderson
Obrana
Hutson – Dobson
Matheson – Carrier
Struble – Xhekaj
Brankári
Dobeš
Fowler